La edad tiene sus ventajas. En esta época que vivimos, en la que parece obligado permanecer en juventud hasta el final, da la impresión de que la vejez, con sus atributos, no sea un mérito. El jueves, Corpus Cristi, en Gijón, se reunieron voluntarios de Cáritas de toda Asturias. Aunque no es mi fuerte contar aglomeraciones, me atrevería a decir que el número superó las quinientas personas. Lo que sí es certeza es que la edad media del voluntariado no estaría lejos de los setenta años. Y estos " vejetes" son los que hacen posible que la alegría de la generosidad hacia los más necesitados pueda convertirse en realidad. Claro está que allí estaban representantes de nuestro arciprestazgo de Siero, también con sus edades. Al final de la celebración hubo un agradecimiento explícito a dos personas, Publio Lorenzana y Álvaro de la Tassa, que habían tenido una extensa e intensa dedicación a los más desfavorecidos de Asturias a través de Cáritas. Las edades, setenta y nueve, y ochenta y siete años. Y seguían con la misma voluntad de servicio que comenzaron. Sé que el reposo de la jubilación hace posible que las personas de edad dediquen tiempo al servicio de la sociedad y que los menos añosos tienen ocupaciones y responsabilidades que limitan sus posibilidades de servicio, pero estas líneas pretenden poner de manifiesto que en el año dos mil veintidós 12.168 asturianos en riesgo de exclusión, encontraron un lugar para la Esperanza entre rostros llenos de las arrugas que los años dejan.