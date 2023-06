Ciertamente me alegra que en Siero no sean necesarios pactos para formar el gobierno local, porque se empiezan a saturar las aguantaderas con el guirigay de los pactos para que determinados gobiernos locales o comunitarios sean posibles. Las acusaciones de pactar con "lo peor" se hacen a diestro y siniestro. Lo que me extraña es que quienes ladran esas acusaciones no sean conscientes de que el ciudadano les conoce, saben de su lenguaje y su doble vara de medir. Además la personita de a pie percibe que el interés primero de quienes acceden a la política es el poder y que, por mucho que se intente racionalizar disfrazándolo de servicio a la ciudadanía, es el interés propio el que prima. Mientras unos acusan a otros de unirse a machistas, xenófobos y antieuropeístas, otros acusan a unos de hacerlo con filoetarras, independentistas y totalitaristas. Y ese críptico lenguaje nos anima a no escuchar y a refugiarnos en nuestro silencio. Probablemente casi la totalidad de los ciudadanos, o al menos los racionales, ya tienen definido su voto para el 23J y nada o casi nada hará cambiar su decisión Así que todo lo que se oye es solo ruido. Mientras el hartazgo rebosa, se puede agradecer que cada cuatro años se reedite hasta donde se puede llegar para conseguir el puesto que permita acceder a un escaño que resuelva la vida al menos los cuatro próximos años. Al final, estas interminables retahílas de acusaciones, y los forcejeos y codazos para aproximarse a la pole position, no hacen más que enturbiar la imagen de los representantes que llenan nuestras pacíficas vidas con su pesada jerigonza, que sólo ellos entienden y que no nos interesa. ¡No nos queda nada!