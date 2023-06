Ahora que acaba el curso, que ya se ha celebrado la EBAU, que se avecinan las vacaciones, los Ayuntamientos españoles se visten de largo, se engalanan y celebran sus plenos de investidura para que los concejales electos de los 8.131 municipios de España, juren o prometan sus cargos y estos, a su vez, elijan sus alcaldes. Hoy, festividad de San Elías, se inicia el duodécimo mandato de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (no todas) cuando se cumplen 44 años de las primeras elecciones democráticas municipales y autonómicas celebradas un 22 de abril de 1979.

El mandato concluido que surgió de las urnas el 26 de mayo de 2019, ha estado condicionado por las consecuencias que ha traído para la vida española la moción de censura a Rajoy en junio de 2018 y que llevó al nuevo presidente Sánchez a entregarse en manos de nacionalistas, independentistas y extremistas de izquierda, que han tensionado innecesariamente la vida nacional e incrementado las diferencias regionales, aparcando el verdadero problema de nuestro país, que es el futuro de nuestros jóvenes, el empleo.

Era la época en la que se intentó que los dineros sobrantes de los Ayuntamientos (los conocidos y deseados remanentes de crédito) fueran a las arcas del Estado. Estrategia que no triunfó, cuando los alcaldes de todo signo político, incluso socialistas, se opusieron al proyecto. Pero sin duda este mandato se recordará como el de la pandemia, el covid 19, con sus confinamientos, con sus inseguridades y desesperaciones, con las extremas medidas de seguridad e higiene (mascarillas, gel, guantes), información confusa, ruedas de prensa atípicas (selección de periodistas) mientras los cadáveres se amontonaban en los tanatorios y cundía la desesperación hasta que la comunidad científica encontró la vacuna que pudiera mitigar el problema.

Experiencias no deseables para nadie y menos cuando se es autoridad, pues era difícil trasladar algo de luz, de esperanza, ante la cifra de contagiados y víctimas. Se palpaba la angustia y el miedo en el ambiente- cuidado con las manos, con los aerosoles-, pero aun así la Administración municipal mantuvo el tipo, auxilió y trabajó por encima de sus posibilidades, hasta la extenuación. No en vano es la Administración más próxima, más cercana. Recuerdo con gratitud la impagable labor de las tropas del Acuartelamiento Cabo Noval fumigando y limpiando el mobiliario urbano de Siero y a la Policía Local, Nacional y Guardia Civil presta para cualquier emergencia y cumplir sus cometidos con el subsiguiente riesgo…

También es de elogiar la enorme responsabilidad de que han hecho gala la mayoría de los sierenses en estas situaciones límites, en las que el contagio, ingreso y muerte estaba donde uno menos lo esperaba. Los cánticos de las 20.00 horas eran los momentos de ánimo, de esperanza, de darse fuerzas y decirnos que de esta salimos, que hay que resistir (aún perdura el eco de la canción del Dúo Dinámico), que lo que no debemos es desesperarnos, pues la solución se convertiría en un problema añadido. Tengo que volver a ensalzar la importante e impagable labor de los sanitarios y que en todo este periodo, a pesar de las alarmas, nunca nos ha faltado el suministro o abastecimiento diario, gracias al esfuerzo y generosidad de muchos… (transporte, comercios, grandes superficies…). Por todo ello muchas gracias.

Poco a poco afortunadamente se ha ido recuperando la normalidad, los Ertes casi no existen y la actividad económica recobra ya casi niveles de los tiempos de la prepandemia. No obstante el gran problema pendiente es el alto desempleo juvenil – cada vez los jóvenes se incorporan más tarde a la vida laboral- y esto está generando situaciones de desarraigo y desesperación que quiebran la confianza y salud mental de muchas familias y de muchos jóvenes, que quieren sentirse útiles y partícipes del progreso de su sociedad, de su concejo, de su nación. Esto no admite demora y debe preocupar a toda la sociedad, y esto requiere sensatez, sentido común, consenso, y lo más difícil anteponer los intereses del concejo y sus vecinos a los personales y de partido… Se necesitan ámbitos de estabilidad.

Tensionando la vida española no se logran estos objetivos. Siempre he dicho que la mejor labor social que puede hacer una Administración es que el papel corra, que se acometan las inversiones necesarias en tiempo y forma, que las empresas puedan desarrollar sus actividades y que todos seamos conscientes de su importante papel, ya sea pública o privada, pues la mayoría, por no decir casi el 90% dependemos de un sueldo, si nos lo quitan, ¿de qué vivimos? Se trata de generar empleo, pero empleo real, de calidad, rentable, productivo; no de camuflar problemas o de buscar soluciones ficticias que a la larga agravan más que resuelven… Ya hace algunos años Su Santidad San Juan Pablo II en su encíclica “Laborens Exercens” denunció que toda persona que no tiene trabajo no es libre.

El pasado 28 de mayo la sociedad española habló, expresó su opinión y que le dijo al Presidente Sánchez que no todo vale en política, que España existe, que las leyes deben cumplirse y que todos debemos tener las mismas oportunidades, independientemente del lugar de origen o procedencia…

En Siero también habló y refrendó el trabajo de la Alcaldía y equipo de gobierno con una mayoría absoluta, que permite al actual alcalde, don Ángel García González, iniciar su tercer mandato sin ninguna atadura y libre para poner al concejo en el lugar que le corresponde y abierto a muchas posibilidades de progreso. ¡Mucha ánimo y mucha suerte!

En un día como hoy, en el que los 25 concejales electos juran o prometen sus cargos, permitan que les recuerde que uno, independientemente de las siglas que represente, debe ser fiel a su conciencia y debe representarse a sí mismo; que no debe ser hombre clínex , y que desde su cargo puede hacer mucho bien y ofrecer muchas posibilidades de mejora a sus vecinos. ¡Háganlo! ¡Lo más importante el paisano/paisana…! ¡Escuchen, sean cercanos! Ahora que escribo estas letras me viene a la cabeza la imagen sonriente y feliz de un vecino de la Sierra de Granda, cuando en una visita organizada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, me dijo satisfecho. “Mi hija va a empezar el primer curso de Bachiller…”¡Que alegría en sus ojos!

Hace ya mucho tiempo, desde mis años de Facultad, que siempre he dado más importancia a las personas que a las siglas de los partidos que representan. Y la vida me ha dado la razón. Ejemplos podría poner muchos, pero no creo que sea el momento para hacerlo.

Dicho lo dicho, que Siero y sus gentes vayan a más, depende, en mucho, de cada uno de vosotros. ¡Enhorabuena a todos Un fuerte abrazo.

P.D Por último permitidme expresar un deseo para este mandato: ¡Qué el saneamiento integral de Siero sea una realidad y que mis ojos vean el río Nora limpio y apto para nadar y pescar ¡