La semana pasada tuve la oportunidad de volver a Barcelona, una ciudad que no sé cómo será para vivir, pero si sé que para conocer y pasear es maravillosa y muy agradable. La mañana que pasó lo que después contaré, decidí caminar unos cuantos kilómetros por la zona centro, Las Ramblas, la Plaza Cataluña, el barrio gótico… todo ello precioso y digno de ser visitado. Cuando llegué al Paseo de Gracia me senté a descansar un poco en la esquina de la Casa Lleó Morera, poco antes de la Casa Batlló, de Gaudí. Y allí ocurrió aquello.

Al poco de sentarme se me acercó una chica con rasgos orientales, posiblemente japonesa, y me pregunta en inglés por La Giralda. Yo, que prácticamente no hablo inglés, quise explicarle de alguna forma que eso era en Sevilla, muy lejos de allí. Pero hubo lugar a poco. Se acercó un joven rubito, canijo y con pinta de "echao palante", se puso a un metro de la chica, y mirándola fijamente le dijo con acento un tanto indescriptible: "Pues yo la voy a dedicá a usté una cansió mu bonita y populá titulada Quién te puso salvaora". Y sin mediar una palabra más, se echó a cantar a pleno pulmón mirando a la muchacha. Su voz no era muy fina, pero el joven lo hacía con muy buena voluntad y poniendo sus cinco sentidos, sobre todo en los finales, que los hacía tan largos que casi se quedaba sin aliento. En estas llegó otro personaje barbilargo y desaliñado, con apariencia de filósofo tardío y síntomas de arrastrar una trompa que no se lamía, y allá que se arrancó a acompañar al cantante con un palmeo furibundo, unos olés magníficos completamente a destiempo y un zapateo francamente demostrativo de que el equilibrio es una virtud muy aburrida.

Y no fue el último; casi a la par del filósofo se acercó otro transeúnte con aspecto de paquistaní insomne, y allá mismo se puso a dar unos alaridos descomunales, absolutamente carentes de cadencia y de coordinación con sus nuevos compañeros de espectáculo, pero también plenos de sentimiento. Vaya avería. La muchacha japonesa me mira y me pregunta entusiasmada: "This is Sevilla?".

La cosa es que con aquella jarana de ruidos discordantes se presentó un policía municipal con intención de parar la función. Buena la hizo. Mientras el cantante continuaba desgarrando su alma a voz en grito, el filósofo y el paquistaní dijeron, cada uno a su forma, algo así como que aquello era puro arte y no se paraba. El guardia, viendo el ánimo de los artistas y el choteo del público presente, pidió inmediatamente ayuda y casi al momento llegaron, a toda sirena, un par de coches de policía. Tremenda discusión de los afectados que insistían en no parar el espectáculo.

Conclusión: el filósofo y el paquistaní, a uno de los coches destino a la comisaría; y el cantante rubito al otro. Y en estas la japonesita, que a lo que se ve aún no tuvo bastante con lo vivido, se acerca y le pregunta al policía: "Please, the Giralda?". Y el agente, creyendo que la chica era parte de aquel cachondeo, le responde: "Tranquila; a la comissaria t’assabentaràs d’on está La Giralda", y zas, al coche con el cantante. Mientras se iban, escuché al joven, ya dentro del coche, dar inicio a la bellísima copla "Soy minero". Formidable aquello.

Yo, por mi parte, haciendo uso del viejo refrán que dice que el que no se conforma es porque no quiere, saqué de la mochila el libro electrónico y me puse a releer algo de esa magnífica y entretenida novela "La ciudad de los prodigios", que Eduardo Mendoza escribió sobre Barcelona. Sí, a veces la realidad iguala a la ficción.