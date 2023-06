Ahora que hay tanta desafección hacia la política, que toda una familia al elaborar la esquela de su padre, debajo de su nombre, rubrique ‘político asturiano’ dice mucho y nos debe hacer pensar a todos… Y es que dejada la mente en blanco, no son muchos los merecedores de ese epígrafe, aunque sean miles los que se dedican o dicen dedicarse a resolver problemas y lograr un futuro mejor para todos.

Lo dice la familia, los sufridores, los que pagan las consecuencias de ausencias, problemas, preocupaciones; los que escuchan el teléfono que día tras día les impide hablar, conversar, expansionarse, tomar el café sin prisas, sin tensiones; los que son conocedores de las bondades y miserias que todo cargo trae; los que saben de las tristezas y silencios dolorosos de su padre; los que padecen las negativas consecuencias de su profesión; la principal, no verle, no hablar, no compartir experiencias y vivencias; quedar, a veces, en segundo lugar ante cualquier imprevisto. De traiciones, engaños y desengaños, que de todo hay en la política como en la vida misma, lo dejamos para otra ocasión. Nos quedamos con su buen ejemplo, con su buen hacer, con su fidelidad y coherencia, con sus logros y objetivos cumplidos. Y este homenaje que la propia familia rinde ahora a su esposo, padre, abuelo, es posible porque Noel Zapico Rodríguez tenía una concepción de la política como algo serio, riguroso, coherente, que favorece el progreso de pueblos y personas, y al servicio del bien común. Cada decisión bien pensada y sopesada, nada de improvisación y menos engañar, timar y faltar a la confianza que han depositado en uno.

Lamentablemente este tipo de política presencial, cercana, seria y coherente que evita tensiones innecesarias y busca y rastrea soluciones, ya no está en ejercicio, y las consecuencias ya las estamos pagando, entre ellas el descrédito de la actividad política que lleva erróneamente a identificar al político con el charlatán de feria que busca encajar su mercancía, sea la que sea y como sea , si de ello obtiene algún rédito electoral . La política del rigor, de la moderación, previsible, de honor y honra no encaja con estos tiempos bipolares que vivimos, donde la verdad no importa y se cultiva y propaga la mentira que tensiona y lastra la convivencia de todos y torpedea la justicia. Ejemplos en la actualidad abundan…

Conocí a Noel Zapico a principios de los 90, -antes era conocedor de sus muchos logros políticos antes y en plena Transición política (Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Manuel Fraga…)- en la Junta Local del Partido Popular de Siero, de la que fue responsable, en aquellos difíciles momentos de encauzar lo que sería el partido . Eran tiempos en los que el socialismo gozaba de inmunidad en España y en los que costaba hacerse un hueco para exponer, sugerir o denunciar aquello que fuera preceptivo. Pero ahí estuvimos y poco a poco conseguimos que el proyecto gozara de credibilidad, solvencia y lograra el aplauso del votante. También recuerdo el homenaje que la Junta Local de Siero le hizo para agradecer su trabajo y reconocer su trayectoria política. Poco tiempo después asumió responsabilidades como director general de Cooperación del Principado de Asturias, en la etapa de Sergio Marqués y posteriormente como adjunto a la Procuradora General del Principado. Funciones en las que destacó por su trato amable, cercano y diligente.

Este 23 de junio, festividad de San Lanfranco de Pavía, despedíamos en la Iglesia de San Francisco de Asís, de Oviedo, a un hombre bueno, coherente y firme en sus convicciones cristianas, como muy bien nos indicó el párroco, Don Juan José Tuñón, acompañado de seis sacerdotes. En su crónica de hoy en LA NUEVA ESPAÑA, el periodista Pablo Álvarez tuvo el acierto de equipararlo, por su caballerosidad y nobleza, con el lord canciller de Enrique VIII Tomás Moro, patrono de los políticos, más concretamente de los que ejercen la buena política, y a quien en su día quise poner una calle en Siero, que de momento no fue posible.

En la misa-funeral , familiares, amigos y compañeros de faena como Pipo Bancés, Ramón García Cañal , Fernando Noval, Salvador Fuente, Pedro Górriz, Jaime Reinares, Bustillo, el notario don Manuel Valencia y otras muchas personas le han acompañado y testimoniado su afecto entre ellas el alcalde de Oviedo, don Alfredo Canteli Fernández (que en carta publicada en prensa dijo: "Por desgracia, no nace un Noel todos los días”), el Teniente de alcalde don Mariano Arias Navia y el concejal responsable de Seguridad don José Ramón Pérez Prado.

¡Descansa en paz Noel que bien merecido lo tienes ¡ ¡Que la Virgen de la Salud de Lieres te proteja y nos proteja!¡ Has sido un langreano de pro y tengo que decirte que no es el primero que me encuentro! ¡Algo tiene esa tierra cuando la bendicen!

P.D A lo largo de esta semana, sin entrar a comentar la excelente entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez que merece un capítulo aparte, hay tres noticias que han impactado en mi mente, por diferentes motivos: 1. Siero ya tiene 52.583 habitantes…¡que siga creciendo…! 2. Los aprobados en la EBAU ascienden al 95,85 por ciento. 3. El corredor del Noroeste sin un euro de los 6.200 millones de euros de la UE para los grandes ejes del transporte.