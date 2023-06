Estos días los medios de comunicación nos han estado informando puntualmente de los intentos de salvamento de esa especie de submarino de juguete, llamado "Titán", en el que un grupo de arriesgados excursionistas intentó llegar a las proximidades del "Titanic". No quiero hacer un artículo fácil recordando los miles de euros que costó el billete de la atracción ni los muchos más miles de euros que se han gastado en el intento de búsqueda. La única evidencia clara es que las leyes de la física desconocen todavía el número de ceros de las cuentas corrientes.

Creo más bien que es una buena ocasión para mirarnos en el espejo. Hace unos días escuché una entrevista-charla a Ousman Umar, de quien os cuento brevemente su vida. Ousman nació en Ghana, un país de África, un martes de no sabe qué mes ni año; posiblemente 1988. En el parto murió su madre, lo que en su tribu era un estigma insalvable para el hijo. Con nueve años tuvo que marcharse de su pueblo y buscarse la vida en la ciudad, con la vista puesta en poder iniciar algún día su éxodo hacia nuestro paraíso. Escuchar ese viaje, de cinco años de duración, es comprobar cómo el auténtico infierno está aquí, entre nosotros. Como él nos recuerda, el mayor cementerio no está en el mar, sino en los desiertos que tuvieron que atravesar, solos, vendidos y abandonados por sus "guías". En una de esas travesías del desierto solo sobrevivieron seis de las cincuenta y seis personas que la iniciaron. Después cuenta el otro infierno, el de las pateras, la mayor parte de ellas hechas por ellos mismos e inservibles para poder navegar; el de los cientos de compañeros que quedaron sepultados en el océano, esperando esa ayuda que nunca llegó. Ousman como él también dice, tuvo mucha suerte, pudo llegar a Fuerteventura, y allí, como aún era menor de edad, la ley internacional le permitió quedar en España. Lo enviaron a Barcelona, donde vivía de las sobras de la basura, y cuando la Cruz Roja no podía darle cobijo, dormía en la calle. Y también nos cuenta que volvió a tener suerte, que se encontró con una señora que se apiadó de él y lo llevó a su casa; más tarde aquella señora y su marido lo acogieron como tutores, porque Ousman era aún menor de edad. La primera noche que pasó en aquella casa, donde podía disfrutar por primera vez de una cama y de agua y comida caliente, al ir a acostarse la buena señora se despidió de él con un beso en la frente. Ousman aquella noche no pudo dormir; era el primer beso que alguien le daba en su vida; las horas se le pasaron llorando intentando preguntarse por qué hasta llegar a aquello le había tocado vivir tanta crueldad, tanta miseria humana. Pero a la madrugada Ousman cambió la pregunta del "por qué" al "para qué". Ousman pudo estudiar una carrera universitaria en Barcelona, escribió algún libro sobre su viaje y fundó la ONG "Nasco Feeding", con la que intenta que los jóvenes de Ghana puedan desarrollar su vida, sus estudios, su formación en su propio país, evitando que tengan que embarcarse en viajes mortales, como el que él tuvo que realizar. La educación, nos recuerda, es la base para cambiar cualquier sociedad. En el año 2021 recibió el Premio Princesa de Girona Social.

Todavía el sábado pasado Salvamento Marítimo rescató una patera con 35 personas a 264 kilómetros de Lanzarote. También tuvieron suerte; se toparon, por pura casualidad, con un barco que dio el aviso. Ese mismo día otras embarcaciones llegaron a Los Cristianos, en Tenerife. No sabemos ni sabremos nunca las que se quedaron en el mar. Tres días antes, el pasado jueves, una niña murió en una patera, entre la alta mar marroquí y española. Al parecer las autoridades de ambos países no se pusieron de acuerdo en a quién correspondía ir a buscarla. Cuando se llegó ya fue tarde. Esa noticia no tendrá nunca el seguimiento de la del "Titán" por la sencilla razón de que la crueldad de estas historias nos pertenece también a nosotros.

La vida nos recuerda en numerosas ocasiones que siempre hay un peldaño inferior al inferior y también uno superior al superior. Pero es ciertamente difícil imaginar un peldaño inferior al que ocupan estos seres humanos. Sí, también es difícil comprender las lágrimas ajenas; por eso nosotros más que comprenderlas lo que acostumbramos es a recomendar a estas gentes que tengan resignación; esa que siempre se aconseja a los más débiles, a los más desvalidos; la sociedad que les agrede representa a nuestro sistema de vida, ese que hemos convertido en un valor absoluto, olvidándonos de que lo único que de verdad es absoluto es la dignidad humana.

Y sinceramente lo siento por los viajeros del "Titán", especialmente por un joven que al parecer viajaba en él; pero también sinceramente creo que ya me he olvidado de ellos. Ahora solo me acuerdo de esa niña que murió hace unos días, menos de una semana, a la puerta de nuestra casa, queriendo entrar en ella. Posiblemente ese sea el verdadero "Titán".