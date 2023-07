No sé lo que pasará el 23 de julio, pero el pueblo ya ha hablado el pasado 28 de mayo y las consecuencias son de todos sabidas: cambios en alcaldías, en autonomías… Un rotundo fracaso del gobierno “Frankenstein”, pero no quiere darse por enterado y se da una nueva oportunidad en pleno verano, en plena temporada estival- nuestro petróleo- y tensiona una vez más a la sociedad, que afortunadamente no lo está y que con paciencia bíblica soporta los caprichos y abusos del poder, pero cuando tiene oportunidad y de manera anónima expresa su opinión, su descontento y dice BASTA.

Después de los abusos y atropellos a la legalidad cometidos por el PSOE, algo impensable en un partido constitucional y serio,(véase el caso catalán, el problema judicial y el intento de cambiar leyes por la puerta de atrás, pactos con independentistas, terroristas, el incremento de las desigualdades regionales y personales…) , no tiene que sorprender que el pueblo temeroso y juicioso haya buscado protegerse con el voto.

No se fía y se ha puesto a ahorrar lo poco que le queda al final de mes, como si dijeran “aquí puede pasar de todo y el Euribor sigue subiendo y mi hipoteca más…”. Ha soportado muchas mentiras, muchos cambios de opinión que diría el Presidente Sánchez, y no está dispuesto a que le sigan tomando el pelo, a que le ninguneen y pongan en peligro su futuro, llámese pensión, empleo, familia. Y esta es la realidad: el pueblo tiene opinión, su manera de ser y pobre del gobernante que no la respete: véase Gijón. Esto no va de ideología, sino de mera lucha por el poder. Ya no importan los descamisados y así lo perciben los colectivos más desfavorecidos que ya no les votan. Ni en Vallecas…

Supongo que lo que ha pasado no ha cogido al Gobierno desprevenido, pues tiene más información que nadie. Conoce muy bien los estados de opinión y ha intentado cambiar el rumbo, pero a pesar de la alta subida de las pensiones, un 8’5%, y de las muchas promesas de los últimos meses, el voto ya estaba decidido y el resultado fue el que fue. Pero no contentos con ello y sin mucha demora, a menos de dos meses de las municipales, antes de los cien días de gracia que se da a todo gobierno, el presidente convoca las elecciones generales. ¿Piensa en dos meses, en pleno verano, con los inconvenientes que esto trae, de vacaciones, traslados, voto por correo, temperaturas elevadas, revertir el voto? Si ya sabía que no contaba con el apoyo ciudadano o que éste no era el deseado, ¿por qué no se celebraron el mismo día las elecciones municipales, autonómicas y generales con el ahorro que esto traería y los trastornos que evitaría?

Hay preocupación entre los vecinos por saber cuándo se conocen quienes son los integrantes de las mesas electorales… ¿Por qué se ha elegido esta fecha que tantos inconvenientes e incomodidades trae? ¿Viaja más la derecha que la izquierda? ¿Que decida el voto por correo? Quizás haya otros motivos como no alargar demasiado el tiempo y evitar dar explicaciones a sus bases, el mero resistir por resistir y otros, que yo no intuyo, pero lo cierto es que ha dejado a muchos de sus compañeros en tierra, sin trabajo, sin motivación, y eso tiene precio. Si los inconvenientes e incomodidades votan, ya se puede atisbar el resultado. La estrategia del PSOE y su Gobierno "Frankenstein" es que PP y Vox no sumen los 176 diputados que necesitan para ser alternativa de Gobierno. Con eso les basta y van a hacer todo lo posible para evitarlo. ¡Que nadie cante victoria antes de tiempo!

El pasado 28 de mayo los ciudadanos han dicho que en política no vale todo, que debe haber unos límites y que las leyes deben cumplirse. ¡Que se debe dignificar la política! ¡Que la mentira genera violencia, tensiona, divide, empobrece! Ahora que está tan de moda la llamada Memoria Democrática, no viene mal recurrir a nuestra historia reciente para recordar que en las elecciones municipales, repito municipales, del 12 de abril de 1931 al triunfar los republicanos en las principales ciudades españolas, que no en todas como Pamplona, Vitoria, Orense , Palma de Mallorca, Burgos, Ávila… Y menos en el campo, los Reyes abandonaron España y es que como dijo el rey Alfonso XIII:” No quiero que por mí se derrame una gota de sangre…”. ¡A buen entendedor, pocas palabras bastan!

El pasado 28 de mayo los votantes han dicho que España existe y que los españoles demandamos estabilidad, sentido común, sensatez y eso está en manos de políticos serios y responsables, con sentido de Estado y juiciosos que los hay tanto en el PP como en el PSOE… Ese es el camino a seguir. Ya no valen los silencios pesebristas, pasarán factura.

Aún resuenan en los oyentes la pregunta total y desestabilizadora de Carlos Alsina al Presidente Sánchez: “¿Por qué nos ha mentido tanto?”

- Dígame en qué…