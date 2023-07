Cuando se van a cumplir 328 años de la celebración de las fiestas del Carmen y Carmín de Pola de Siero, nuevamente la palabra de Dios, la música y el arte se juntan, se mezclan, para agradecer, dignificar e implorar a nuestra Virgen del Carmen, - que de todo se necesita en la Vida, uno por sí solo puede poco- y más en esta ocasión que la fachada de la Iglesia, juntamente con sus dos torres , ha sido dignificada y el chapitel de la torre oeste repuesto, cambiado, nuevo- alzado, colocado y ajustado en pocos minutos, gracias a la pericia del gruista y al personal de apoyo (Invito a ver el vídeo que circula en la Red: Impresionante)- . Todo ello aporta una pureza y nobleza propia de un recinto sagrado de cierta antigüedad – se empezó a construir en 1803- y con cierto nivel de protección y catalogación y sita en el mismo Camino de Santiago ( falta la instalación vidriera del baptisterio y rehabilitar, tratar y pintar la enorme y maciza puerta de entrada). Esta primera fase de las obras de rehabilitación se acerca a los 310.000 euros y todo ello ha sido posible gracias a la mucha generosidad de feligreses y vecinos y demás personas que se han sensibilizado ante la petición de San Pedro, que desde aquel temporal de diciembre de 2020, en boca de don Fermín y don Sergio, no se cansó de pedir ayuda, apoyo, colaboración y afortunadamente de ello podemos dar cuenta y disfrutar de lo hecho y todo gracias, repito, a la mucha generosidad de muchos, que han hecho suya esa petición petrina.

Con la Iglesia convertida desde hace décadas en auditorio improvisado y más desde que en 2013 tenemos el privilegio de escuchar la armoniosa, profunda y celestial música que , como manantial caudaloso y sereno , brota del órgano Grenzing, sita en el lateral izquierdo del templo, se ha convertido en un clásico que antes de los festejos y como preámbulo de los mismos, tenga lugar un concierto de órgano, que en esta ocasión contará con la maestría de nueve jóvenes promesas, que estoy seguro provocará asombro y deleite en todos los presentes y me refiero a Jesús del Riego, María Barnés, Pelayo Alonso, Lydia Gutiérrez, Saúl Hernández, Germán Yagüe, Sergio M. Mendaro, Fernando Álvarez y Emilio Huerta. Todo él basado en un riguroso y selecto repertorio. Esto tendrá lugar el próximo viernes, 14 de julio, a las 20.30 horas de la tarde.

En el intermedio del mismo y antes que las figuras de los frescos del presbiterio se desprendan de las paredes para seguir en pos de la música, se celebrará la subasta de un cuadro de arte, que ha sido donado por el artista local Francisco Sierra Muñiz, más conocido como Muñiz, de abundante obra y de temáticas muy variadas, desde retratos, bodegones, paisajes costumbristas y demás temática urbana, en los que no falta su genialidad e innovación, pues es un pintor de amplia y variada creatividad. Autodidacta, si siempre pintó por afición, hoy ha hecho de ello casi otra profesión (es minero jubilado) pues desde hace más de veinte años es frecuente encontrase con muchas de sus obras por diferentes certámenes y en lugares de Asturias y de fuera de Asturias. El cuadro que ha donado para la subasta es un óleo que representa un paisaje asturiano, casa de corredor y hórreo, en declive y con poca vegetación, y todo ello en un colorido suave, agradable, visionado en Sariego. Ni que decir tiene que el importe de la subasta irá destinado a sufragar las obras de rehabilitación de la Iglesia de San Pedro de Pola de Siero y las normas para la misma se pueden consultar en el Despacho parroquial. Reitero mi agradecimiento a Muñiz por su generosidad, y no viene mal recordar aquella reflexión que hacía Antonio Machado cuando decía que muchos, espero no ser yo, “confunden valor y precio”, y es que el buen arte, como el buen verso, como la buena sonata no tiene precio… ¡Muchas gracias, Fran!

Una vez más arquitectura, pintura y música se hermanan para celebrar las Fiestas del Carmen y Carmín y dignificar la vida humana y darle un tono trascendente, sublime, ahora que hay muchas fuerzas y muchos intereses que quieren convertir al hombre en cosa, en producto, en mero consumo, y no en persona. No hace mucho, un pensador como Ortega y Gasset , a pesar de su agnosticismo , decía que: ”Si Dios se ha hecho hombre, es que ser hombre es lo más importante que se puede ser”.

P.D. LA NUEVA ESPAÑA del pasado domingo informaba que Asturias sufrirá en 2030 una pandemia de soledad: la región tiene 84.000 mayores de 65 años que viven solos. Ante esta triste noticia, lo que de verdad debe preocupar no sólo es estar solos, sino vacíos, sin proyectos…