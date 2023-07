Pasó en Sevilla, hace unos días. Calle Sierpes esquina con la calle Rioja. Allí fue la cosa. Íbamos de viaje mi mujer y yo camino de Málaga a visitar a una hija, y decidimos hacer noche en Sevilla. Por la mañana, antes de que llegara la calor, me fui a pasear un poco por las preciosas calles del centro. Y en aquella esquina lo vi; con hábito, sin capirote, de Nazareno de la Esperanza de Triana, color morado. Barba luenga y mirada recia pero algo perdida y cansada. Como yo andaba un poco ocioso, viendo a aquel personaje hice algo que no se le ocurre ni al que inventó la pólvora: me acerqué a él y le pregunté:

–Anda, ¿Tú no serás Dios, verdad?

–Sí, hijo, soy Dios. ¿Se me nota mucho? –me contestó al instante.

–Bueno, hombre, a primera vista un aire sí que lo hay. ¿Y cómo por aquí?

–Pues nada, chico –me contestó–, la verdad es que allí arriba hay días que se hacen muy largos y de cuando en cuando me dejo caer por Sevilla. Esto no tiene nada que ver con el Vaticano ni con Jerusalén, es otro concepto.

–Pues nada, Dios, encantado de haberte conocido, que no quiero molestar. Yo sigo a lo mío y la verdad, y lo digo con el cariño y la devoción debida, espero que no nos veamos pronto. Ya sabes...

–Que no, hijo, que no, si no me molestas. Al revés. Además me encanta compartir el tiempo y tomar un vino con vosotros, que a fin de cuentas sois hijos míos. Lo que pasa es que me dejé la cartera en el paraíso y el arcángel San Gabriel, que es de armas tomar, hace ya tiempo que me quitó la tarjeta "black"; por el que dirán, ya sabes; esto de ser Dios es cada día más difícil.

–Ya –contesté yo, atisbando la que se me venía encima–. Pues vamos, hombre, por mí que no quede, pero eso sí, que sea solo un vino, que a ver si por mi culpa vas a llegar tarde a misa de doce.

–Tranquilo por eso, hijo, que Sevilla bien vale una misa; además me sé yo de un bar cerca de aquí que te ponen unas manzanillas de Sanlúcar estupendas con unas tapitas de las buenas; y todo a muy buen precio, como Dios manda.

–Ya, jefe, no dudo de que Tú lo mandes; pero de momento me parece que me toca pagar a mí.

Y así fue como nos acercamos a una bodeguilla no muy lejos de allí. "Bodega San José" era su nombre; debajo ponía: "Especialidad en gambas". Par de manzanillas con unas gambitas de Huelva, para empezar. Telita con el Todopoderoso. Por hablar de algo, que hablar con Dios de tú a Tú no es sencillo, se me ocurrió preguntarle:

–Y Tú, Dios, ¿cómo andas de fe?

–Pues depende, hijo. Hay días que me levanto algo ateo; qué se le va a hacer, nadie es perfecto. Antes, en el Antiguo Testamento, me pasaba menos. Pero primero lo del diluvio, que ya me desgastó bastante, y después lo de mi hijo, que mira que os lo mandé guapo y con labia para que le hicierais caso y a las primeras de cambio me lo devolvisteis hecho un Ecce Homo, pues qué quieres que te cuente. Hay días para todos.

Y aquí pidió otro vino, con caracoles en salsa. Y seguimos hablando; y aquel personaje tenía una conversación realmente amena y entraba a todos los trapos con bastante ingenio. A ver si va ser verdad que es Dios, me dio por pensar.

La cuestión es que fuese quien fuese aquel buen hombre, se nos arrimó otro parroquiano ocioso que dijo llamarse Proserpino Poyatos y ser dueño de una fábrica de macarrones; hizo miga con nosotros, previa advertencia que le hice de que estaba hablando con el mismísimo Dios, y acabó pagando otra ronda, con ensaladilla rusa. Y el tabernero, al que también le hizo gracia aquello, se sumó a la fiesta y nos invitó a otro vino con unos riñoncitos al jerez. Y seguidamente llegó otro habitual de aquella tasca y viendo el ambiente divino que había allí cogió una guitarra y se echó a cantar por alegrías. Total, a media mañana y una curda todos de campeonato, Dios incluido.

En estas me suena el móvil: meca, mi mujer, si había quedado con ella hacía ya un rato en la puerta de la Catedral; se me había pasado totalmente. A ver cómo le explicaba yo, y en aquel estado, que la culpa era de Dios…

Aquel día me prometí no volver a caminar solo por la calle Sierpes.