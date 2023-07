Siempre he dicho que lo más difícil de un artículo es titularlo y hoy me lo encontré cuando J.M. Caballero Bonal glosaba unas palabras a su amigo José Agustín Goytisolo que viene bien al propósito de mis letras, que no es otro que recordar y valorar lo que todos sabemos, que hoy, hace 328 años, concretamente en 1695, fue cuando , según Fausto Vigil, “unos devotos de la Virgen del Carmen, vecinos de Pola, Andrés del Quintanal y su esposa María García, construyeron en Les Campes una ermita bajo la advocación del Carmelo". "Costoles 12.000 reales y fue bendecida el día 17 de julio…”, dice. Desde entonces hasta la actualidad, salvo por motivos de extrema urgencia, se sigue celebrando, con las aportaciones y peculiaridades propias de cada época y más ahora que se navega por Internet y la IA (Inteligencia Artificial) ya avanza por la Cabaña y se asienta en La Peñona. Esperemos que nos respete, pero hoy dejemos que el viento, ese viento del Cantábrico hable y siga hablando.

Desde el pasado jueves, 13 de julio, a las 20.00 horas de la tarde, la Pola entra en fiestas, en reverberación, en alegría, y para ello fue necesario que un hijo de esta villa, futbolista de profesión y excelente persona, Javi Fuego, emocionado y agradecido, dejara que los sentimientos, recuerdos , deseos y agradecimientos salieran de su boca –jugaba en casa y la emoción y el aplauso lo tenía garantizado- y más después de oír palabras tan humanas y juiciosas como las que pronunció. La tarde veraniega, la mucha luz y tranquilidad que presidía la Plaza del Ayuntamiento, puso el resto, y como colofón la brillante actuación de la Banda de Música de Siero que arropó como sabe a un futbolista enamorado de la música, como el mismo Javi nos confesó. A partir de ese momento se le abren a cada uno mil posibilidades y sugerencias de diversión. Cada uno tiene la libertad en su mano y escoger aquello que más le agrada, le apetece: encuentro con sus amigos, con la compañía de una botella de sidra, un perrito caliente, una hamburguesa de buena textura… O deleitarse con la música ambiental y dejar que ruede la noche. El 14 de julio, festividad de San Camilo de Lelis, el viento nos llevó a la Iglesia de San Pedro de Pola, en la que a las 20.30 horas la Asociación Pro Órgano organizó el tradicional Concierto del Carmen y el Carmín, en el que los nueve organistas, con su selecto repertorio y buen hacer cautivaron y asombraron al numeroso público presente. En el intermedio del mismo se subastó el cuadro del pintor local Francisco Sierra Muñiz, titulado “Casa Pepe”, chacinero saregano que vendía en la Pola, que fue adquirido, en sobre cerrado, por la cantidad de 250 euros, y que como es sabido van destinados a sufragar las obras de rehabilitación la primera fase del templo, que están a punto de terminar (falta tratar y reparar la puerta principal y colocar la vidriera del baptisterio). Si en lo que podemos llamar preámbulos del Carmín 2023, el viento va hilando y aireando noticias, ¿qué no pasará en los próximos días? A la espera de que el tiempo responda y alumbre como se merece el trabajo de la Sociedad de Festejos y nos llene de satisfacción a todos, a mí , por razones del título, solo me queda acudir a la poesía, y es que uno no puede hablar del Carmín y de las fiestas de Pola sin recurrir a la lírica de don Cándido Sánchez Gutiérrez cuando en su poema “La procesión del Carmen” nos dice: ¡Qué bonita va la Virgen / por las calles de la Pola! El aire le envía besos / de luz, de olor…de amapolas;/ el aire le envía besos / y el sol tiembla en su corona…Cuatro corazones que arden / en cuatro pechos de roca, / cuatro mozarros la llevan / en camino de oro y rosas…” - O a la de Rufino Campal cuando nos dice: "Mañana voy al “Carmín”, mañana estaré en mi pueblo, que tengo ansias de amor de ser un poleso bueno…”, o cuando en su poema “Carmín de Pola de Siero” dice:…¡Cuántos años muy dichosos vistió de gala “El Carmín”! ¡¡Cuántas noches de verbenas disfruté en la noche azul!!... Si la arquitectura, la música, la pintura han sido protagonistas del Carmín 2023, también ahora la poesía , que hasta el título me ha dado. ¡Felices Fiestas del Carmen y Carmín!. P.D “De muchas partes de Asturias vendrán sin duda hoy a verte. Estarás como una flor, pulcra…coqueta. Tu vieja galantería, será la misma de siempre, para ofrecer, sin preámbulos, a todos los que se acerquen un vaso de sidra rubia o un guiño de sus mujeres…” (Cándido Sánchez Gutiérrez) Aclaración. En mi artículo de la semana pasada os informaba que la ejecución material de las obras de rehabilitación de la primera fase de la Iglesia de San Pedro ascendían a un total de 310.000 euros, pero se me olvido añadir el importe del IVA, que es del 21%, y suma unos 65.000 euros más.