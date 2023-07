Todos, en alguna ocasión, nos hemos visto involucrados en situaciones no agradables y tampoco buscadas. La que voy a contar hoy es una de esas situaciones, que con el tiempo te provocan una sonrisa pero que mientras que uno la está pasando va a ser que no.

Os cuento: mañana de julio en Málaga, donde vine a ver a una hija que vive cerca. Mientras ella iba a hacer alguna gestión, yo fui a dar un paseo por la zona del centro. Pegaba la calor y yo me había olvidado en casa el sombrero con el que cobijar la amplia y despoblada dimensión de la parte superior de mi cabeza de los rayos solares. Me dije, voy a entrar en un chino a comprar la gorra más barata que tengan. Allá fui, una de color amarillo, y en letras rojas: "Málaga Costa del Sol". Me la puse y a pasear.

Al poco, paro en una plazuelilla, al abrigo de la sombra de un árbol. Oigo un frenazo justo en la acera donde yo estaba. Y otro a continuación. Y dos bocinazos. Miro y veo a dos coches que venían uno en cada sentido y que querían aparcar a la vez en una plaza libre que había allí mismo. Los dos quedaron a medio entrar, casi dándose entre sí. Se baja la "copilota" de uno de ellos, una de estas mujeres de genio pronto y grandes las fuerzas, y dice a voces, mirándome a mí y para que la escucharan en toda la manzana: "Este sitio es nuestro; este aparcacoches nos hizo la señal para aparcar". Y del otro coche se baja también su "copilota", de amplia humanidad y moño tirante y enhiesto, y aún con mayores voces y también mirándome contesta: "No, la señal nos la hizo a nosotros antes". Yo, que no había hecho señal alguna a nadie, no entendía nada de aquello, hasta que escucho venir por la acera a un personaje, también a voz en grito, dispuesto a poner orden allí y con una gorra igual que la mía. Tate; allí lo entendí: era la gorra que los buscadores callejeros de sitios libres para aparcar usaban para que les distinguieran. Buena la hice con la puñetera gorra, pensé.

Efectivamente, aquel hombre antes de intentar resolver nada, va y me echa la gran bronca: que si no me daba vergüenza querer robarles el trabajo, que ellos se ganaban sus eurillos de forma honrada, y más cosas así… Mientras, las dos "copilotas", a todo decibelio y mientras sus respectivos pilotos permanecían sentados en sus coches sin decir esta boca es mía, me echaban también la bronca para que yo dijera a quién había avisado antes. Lo único que pensé es, tiro la maldita gorra a una papelera y me voy de aquí a la voz de ya. No pude. Al ruido del jaleo se presenta un municipal con otro gorrilla, este todavía más áspero que el anterior. El policía me dice: "Mire usté, que a ehta gente lo conosemo tó y no hasen daño a nadie; a vé, hombre, cómo se le ocurre a usté". Quise explicarme, pero tampoco pude; se acercó una señora del público, con pinta de zumbada, y señalándome dice: "A ehte artista ya lo conozco yo; no paga la comunidá". "Pero qué comunidad ni qué historias, señora- respondí yo ya enfadado- si yo vivo en Asturias". "Lo que usté diga - contestó ella- pero yo lo sé; usté no paga la comunidá".

Aquello iba a más, incluso por parte de los espectadores de aquel espectáculo. Viendo que no quedaba otra, le dije al policía "A ver, jefe, vamos a arreglar esto: lléveme al cuartelillo con las dos ‘copilotas’, los dos gorrillas, la señora de la comunidad, su presidenta y el chino que me vendió la gorra; y allí lo aclaramos todo". El munícipe ahí dio un paso atrás, y me respondió: "Estese tranquilo y váyase que ehto ya lo apaño yo". Y cuando ya me disponía a marchar, me vuelve a llamar y me dice por lo bajo: "Pero eso sí, lo de la comunidá si que tiene usté que arreglarlo, hombre, que eso no pué sé". Me quedé sin respuesta y me fui a toda leche.

Mientras me iba, me convencí de que el mejor invento que España ha dado a la humanidad es el aparcamiento en doble fila y me prometí no volver a olvidar el sombrero en casa.