Tengo tan claro que a esta campaña electoral le sobran días, y que por muchas entrevistas, tertulias y debates, la mayoría de los bienpensantes ya tienen claro a quien van a votar y no tienen necesidad de promesas, falsas predicciones ni desmentidos de Bruselas.Ya tenemos muchas evidencias y testimonios de quien merece nuestra confianza y quien no.

De ahí que un día como hoy, después de un Carmen y Carmín más sereno y menos agitado, el tema objeto de este escrito vuelve a ser la pintura, y no porque el Ayuntamiento ya haya convocado la 19.º edición del Premio de Pintura de Siero Casimiro Baragaña, sino porque las circunstancias mandan y más cuando se ha cumplido ya un año de la muerte del pintor lierense Carlos Sierra Cueto, un 2 de julio de 2022. Admirador de la pintura de Casimiro, quien le animó a perseverar en el oficio, y que después de su etapa por Francia, a donde llegó en 1962- año del mayor éxodo de emigrantes españoles hacia Europa- y después de empaparse del impresionismo y existencialismo francés, se instaló temporalmente en Ibiza , para después sorprender a los ovetenses de los años 70 con su extravagante vestuario y altas dosis de ingenio, plasmadas en su mítica exposición de 1997, titulada "La realidad iluminada", que refleja bien su realismo mágico.

La calle Uría simulaba el Monmatre parisino al paso de Carlos y sus amigos, especialmente una pareja original y extravagantemente vestidos. Ella atlética y exhuberante, bien modelada, recordaba a las rellenas mujeres de Rubens; él, de andares elegantes, bien parecido... Se decía que eran hermanos. Los tres marcaban el ritmo y producían el asombro de los viandantes...Con el correr del tiempo descubro que aquel paje oriental, con aires de fantasía y leyenda, era del Sorrovín, Lieres, mi pueblo de origen. Años después me lo encontré por la Pola con motivo de las exposiciones del Ventolín, en la que sus pinturas y dibujos eran muy cotizadas.

Hace unos días,en un recorrido por Lieres, me encontré con Berna, otro pintor de la zona, discípulo de Carlos, que me invitó a conocer su estudio, en el que se acumulaban dibujos, óleos, acrílicos e incluso el mismo molín de Reanes, casa donde nací .Abundaba la temática original, vanguardista con claras influencias del surrelismo. Hablamos, como no, de pintura, de lienzos ,de hojas en blanco , lo mucho que Carlos le había enseñado y de su boca sale el lamento por el silencio que rodea el recuerdo de Carlos. Le comento que es el segundo estudio de pintura que visito en Siero. El primero fue en La Magdalena (Carbayín Alto), lugar tranquilo, silencioso, donde se inspira y pinta un pintor de Alcoy (Alicante), que lleva décadas entre nosotros, Carlos Sampere, cuyos cuadros presiden salones y muchos locales de Asturias, pues no siempre se tiene la oportunidad de captar la belleza de los Picos de Europa,su textura pétrea, su luz y la blancura cristalina de sus aguas en tu propia casa... En esta velada improvisada surge la petición que hago mía y registro en estas letras. ¿Por qué no se hace una muestra pictórica de artistas naturales o residentes en Siero? Tenemos dos salones de exposiciones: en Pola de Siero y en Lugones.

La conversación continua y nos enzarzábamos en teorías, estéticas, sugerencias y opiniones, cuando ya en la calle pasó Jamín y nos dijo:" ¡Buenos días! Voy a regar el cebollín, que hay mucha seca".