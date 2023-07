Esta semana está marcada por la sorpresa, por la perplejidad, pues nadie podía suponer que el llamado “sanchismo”, a pesar de perder las elecciones generales del 23 de julio del 2023, por una diferencia de más de 1.130.870 votos, iba a poder mantenerse en el poder, y es que todos suponíamos que los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo (municipales y autonómicas) iban a marcar tendencia, a condicionar los resultados. Pero una vez más la política, actividad que convierte la gloria en pena en menos de veinticuatro horas, nos iba a dejar perplejos. Y es que el actual presidente don Pedro Sánchez Pérez-Castejón tiene más posibilidades de continuar siendo presidente que el ganador de los comicios don Alberto Núñez Feijóo, el niño de "Os Peares”, como se le suele llamar, por su amor rendido a su pueblo orensano.

En un artículo reciente titulado “Elecciones innecesarias”, recordaba que el objetivo que iba a marcar la campaña del PSOE era impedir que el PP solo o bien con Vox obtuviera los 176 diputados que garantizaban el cambio de gobierno, y a eso se dedicaron. Vistos los resultados obtenidos, parece que van camino de lograrlo, pues aunque el voto exterior haya proporcionado al PP el diputado número 137, la balanza parece más favorable a Pedro Sánchez, por su pragmatismo y osadía (no suele ponerse límites).

¿Por qué ha ocurrido esto? Creo que es difícil responder la pregunta y quizás el principal motivo radica en la fecha elegida de manera consciente, plenas vacaciones de verano, y las consecuencias que ello iba a generar, pues de todos es sabido que se moviliza más la izquierda, que tiene más capacidad de lucha y más si tiene el gobierno, que la llamada derecha, que suele tener una vida más estable y menos sujeta a cambios. Siempre se ha dicho que no se ganan elecciones, sino que las suele perder el partido que gobierna, y aquí, a pesar de los muchos agoreros del desastre, no ha ocurrido, pues han sabido utilizar bien la información que disponían. La participación ha sido alta, cerca del 70,4 % y sí me sorprende que el PP tenga una holgada mayoría absoluta en el Senado, con 120 senadores, por 73 el PSOE. De los errores y estrategias de campaña que hablen los expertos y responsables. ¡Haberlos, los hubo!

No he seguido mucho la campaña, y lo poco que vi, no me gustó. Descalificaciones, insultos, engaños, denuncias… Política del retrovisor. Pocas propuestas serias y de futuro – escasez de agua, desertización, demografía, paro, emigración…_ el programa en la red, la letra pequeña oculta y el sufrido pueblo español a verlas venir, sujeto pasivo objeto de manipulación y engaño, y sin respetarle y tratarle como adulto, véase la lista de promesas incumplibles que se dijeron ¿Habrá peajes en las autopistas? Deseo que no, ya bastante tenemos con pagar el 21% de IVA por la compra de lejía y el uso del teléfono… En las tierras de Don Quijote y Sancho, de idealismo y verdad, la esperanza y la ilusión duermen en el sueño de los justos… Tenemos necesidad de un impulso, ¿quién nos lo da? Seguimos con el todo vale para ganar las elecciones y todos conocemos el veredicto de las urnas. Yo solo pido un político previsible.

¿Qué puede pasar? No me atrevo a vaticinarlo. Me gusta que sean los ciudadanos los que decidan, pero una vez más van a ser los despachos, los intereses económicos, los llamados poderes fácticos los que decidan. ¿En qué han quedado los desahucios del pasado que dieron timbre de gloria a fuerzas que se dicen progresistas? Quien escribe todavía espera que alguien le explique como el PNV aprobó los presupuestos de Rajoy, con sus propias propuestas y exigencias incorporadas, y a la semana siguiente, en la urdida moción de censura, con su voto le quitó el gobierno… Visto lo visto, puede pasar de todo, aunque parece que lo tiene más favorable el señor Sánchez, aunque solo sea por las complicidades de antaño, de ahora…Ya se conocen y cada uno sabe cómo actúa, y cada uno sabe lo que quiere y busca, aunque suponga la existencia de diferentes España , de regiones y ciudadanos de primera y de segunda…¿Hasta cuándo vamos a permitir este tipo de estrategias políticas que condicionan la vida de todos los españoles? La solución la sabemos todos: pasa por el entendimiento entre los dos partidos con vocación de Estado y defensa de la unidad de España, PP y PSOE. ¿A qué esperan? ¡ Que lo demuestren con su hacer!

Últimamente las noticias económicas endulzan el paladar de los españoles: Iberdrola gana 2.521 millones más hasta junio, un 28,2 % más…El Banco Santander gana 5.241 millones de euros, un 7% más, en el mejor primer semestre de su historia…Telefónica eleva un 44,5% su beneficio en el segundo trimestre, hasta los 462 millones…El BBVA gana 3.878 millones, un 31% más… ¡Deseo que algo de esta bonanza también llegue a cada uno de nosotros!

En esta campaña pensé que se iba a aclarar el tema del Sáhara y la única noticia al respeto es que desde el pasado 15 de julio están en Asturias 97 niños saharauis para pasar aquí el verano, dentro del programa “Vacaciones en Paz”, organizado y planificado por la la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. ¡Bienvenidos!¡Feliz verano!

P.D Ya para acabar quiero compartir con vosotros una cita del pintor Manuel Millares que dice: “Mi pintura es una bofetada a la muerte para justificar la vida”.