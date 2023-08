El nietu de Antón, "El Pegu", pregonero y presidente...

El pasado viernes, cuatro de agosto, quien más, quien menos, toda persona con cierta vinculación con Lugones, tenía una cita obligada en el prao de las fiestas del Carbayu. Y es que uno de sus vecinos más ilustres, Medalla de Oro del Ayuntamiento de Siero 2016, por su cercanía, naturalidad, buen hacer y entrega en favor de la comunidad, Manuel Antonio Fernández Álvarez, daba el pregón de las Fiestas del Carbayu, de las que fue presidente durante los últimos sesenta y cinco años. Como él mismo confesó lleva vinculado a las fiestas casi desde que nació, también un 4 de agosto, del 38, a las ocho de la mañana.

Antes del pregón tuvo lugar la 19.º Edición del Memorial de Canción Asturiana en recuerdo del cantante de tonada Mon el Pegu, en el que pudimos deleitarnos con las interpretaciones de Lorena Corripio que sorprendió con la facilidad con que entonó la conocida canción de “Hay una línea trazá…” , con las soberbias interpretaciones del Presi ejecutadas por Carlos Velasco, con el buen oficio de Vicente el Pravianu, con su gaita, cante y palabra y con la colaboración especial de Guzmán, el ‘fiu de Luis’, que nos llevó a la Asturias campesina con “Ya tá espigando el maíz” y “Cuando vienes d’arrendar”.

A las 20.45 horas se sube al escenario Manuel Antonio Fernández, "Manolito". Mandó que dejaran el micro en el atril, pero al poco tiempo, ya lo tenía en su mano. Decía que no estaba nervioso, pero lo estaba. Es un honor, un agradecimiento, pero no deja de tener algo de reto, y si no que se lo pregunten a Mari, su esposa. Pero jugaba con ventaja, estaba entre los suyos, los muchos que llenaban la enorme carpa del prao y que querían testimoniar con su presencia el afecto que le tienen. Manolito no tenía nada que demostrar, por él hablan sus hechos, su buen hacer: fiestas, cabalgatas, voluntario para todo aquello que mejorase su zona, su localidad, amigo de los amigos y vecino de sus vecinos en los momentos gratos e ingratos. Empezó su pregón con unas solemnes y protocolarias: ”Buenas tardes”, y apenas pronunciadas y levantar la vista, nos lo agradeció a todos con su “Vinisteis muchos”, y a partir de ahí, después de unos breves datos biográficos, dejó que su cabeza, impregnada de recuerdos, vivencias, sentimientos y agradecimientos fuera hilando su pregón.

Todos expectantes, ni se oía el escanciar de la sidra; se acabaron las sillas y la barra llena. Casi a esa misma hora, a las 21.00, el Jefe del parque de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, don Rafael Ferrándiz, daba el pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paloma, con motivo de cumplirse cien años desde que la Villa de Madrid, en 1923, pidió al Cuerpo de Bomberos descender el cuadro de la Virgen de la Paloma del altar de la parroquia para sacarlo en procesión y así lo lleva haciendo desde entonces.

En un rápido repaso nos habló de la impresión que le produjo la gramola del Topu, a sus seis años, del desfile que realizaba la banda de Música del Regimiento desde Casa Pedregal, recién bajados del Tranvía o del Autobús por la calle la Estación hasta El Carbayu; de la plaza de Toros portátil , con capacidad para 1.500 personas en las fiestas de 1953, traída de Salamanca, y después como es lógico de servicio militar en el Milán, fecha clave para todo joven de entonces y de su trabajo de ‘pinche’ de carpintería en el taller de Pepe la Torre, Carril, y cómo no de su gran obra artística , el Museo de la Romería, que fue haciendo , poco a poco, en su ‘tená’, desde 1969 y hoy es una delicia para todo visitante, y del motivo de su origen, combatir e impedir que las romerías, las fiestas fueran a menos o desaparezcan en pro de otros atractivos más modernos (playas, escapadas turísticas…) y ya en un plano más personal, desgranó los motivos que le llevaron, a principios de enero, a plantear su cese como Presidente de las Fiestas del Carbayu, y es que los años lo exigen.

Este pregón tan interactivo entre pregonero, presentadores y público concluyó con el tradicional soplado de las velas de la tarta y el cumpleaños feliz tarareado por todos los asistentes que le felicitaban en sus 85 años y con la entrega del pergamino con su nombramiento como Presidente de Honor de la Sociedad de festejos del Carbayu. Es el segundo nombramiento que se hace como Presidente de Honor. El primero fue en 1925 en la persona del benefactor local don José Tartiere Alas-Pumarino.

Antón, no tuviste un nieto Alcalde, pero si un buen pregonero, un excelente Presidente de Festejos- 65 años lo avalan- y una persona que es referente de una localidad vital y en crecimiento como es Lugones. ¡Que su ejemplo cunda!

Si el Cuerpo de Bomberos pregona en las fiestas de la Virgen de la Paloma. Aquí pregona Manolito, Manuel Antonio Fernández Álvarez, al cumplirse los 98 años de las Fiestas del Carbayu. ¡Muchas gracias, Manolito! ¡Enhorabuena, que bien merecido lo tienes!No hace mucho, un amigo sportingista como tú, me dijo: “Manolito un fenómeno”.

P:D Si antes he hecho referencia a Madrid, no ha sido caprichosa. Hace unos años, un pregonero de las Fiestas del Carbayu, recientemente fallecido, Don Gonzalo López, decía en su discurso que Lugones tiene el mérito de ser una localidad en la que nadie se siente forastero. Afirmación que rubrico y que hago extensivas a Madrid, ciudad y palabra con la que me unen muchos lazos afectivos y familiares.