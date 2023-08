Uno puede ir de vacaciones a muchos sitios y más cuando el buen tiempo acompaña, pero los más castizos buscamos las vacaciones de siempre: tranquilidad, buen aire, buena compañía y tertulia. Hace ya muchos años un amigo me encontró en las calles peatonales y céntricas de Pola y me dijo:

- José Antonio, ¿dónde vas de vacaciones?

- Yo le respondí, seguro y contento: A Traspando.

Sé que la respuesta no era la típica y esperada, y ante la cara de sorpresa de mi amigo, le hablé de las bonanzas de sentir el cencerru de la vaca, que el gallu franciscano te despertera, y que entre luz y luz, con suave y agradable brisa, uno se deleitara con la lectura de prensa y buena literatura.

Uno quisiera que a estos paraísos no llegaran las malas noticias, pero esta aldea global que es el planeta no se libra de ellas. Y así, a eso de la media tarde de este viernes, 11 de agosto, como si repicara la campana de la espadaña de la capilla de San José de Traspando, llegaba la triste noticia de la muerte inesperada de Desiderio Díaz López, natural de Pumarabule y vecino de Pola de Siero, Desiderio para todos, a sus noventa años. Para mí uno de los hombres de la mítica de la "COLYPHAB”, en “La Puy du Piqueró”, o Comisión Organizadora de Lamuño y Pumarabule Homenaje a Bahamontes, quien en una tertulia sidrera en “El Mesón El Forno”, en julio de 2019, me habló de la subida al Piqueru y de la importante carrera ciclista que se organizaba en Traspando, con motivo de sus fiestas del Carmen. Coincidencias de la vida, tres días después de la muerte de Federico Bahamontes (8 de agosto de 2023), fallece en Pola de Siero, Desiderio Díaz López.

Este 12 de agosto, a las 12.30mhoras de la mañana , le despedíamos en la Iglesia de San Pedro de Pola. Multitud de personas de todos los estamentos sociales y económicos del país: minería, empresarios, políticos, familiares, amigos , vecinos, compañeros de Cártias y la familia de los bolos, a la que dedicó tantos desvelos, tiempo y kilómetros. En todo certamen de bolos, allí estaba Desiderio, ya fuera en Llanes, Panes, Villaviciosa, Pola, Lugones, Oviedo, Gijón…

De Desiderio se pueden decir muchas cosas y hay personas más cualificadas que yo para decirlas- concejal, sindicalista, voluntario de Cáritas desde hace treinta años…. Baste recordar las palabras de Don Fermín, párroco de Pola de Siero, las de Vicente Montes, director de Cáritas de Pola, o las de su propio hijo Roberto, pero vais a permitirme que haga mi pequeña aportación en estas palabras de consideración y pesar.

Nos conocíamos desde muchos años antes de que yo entrase en política, siempre cambiábamos impresiones sobre la actualidad y los diferentes vaivenes de la vida política y social . Estábamos en plena Transición y el deseo de llevar a efecto esa deseada reconciliación de las dos Españas no era fácil. Ya en política y Desiderio como Presidente de la Federación de Bolos, y en tiempos en que incomprensiblemente este deporte tan nuestro y tradicional languidecía, me sorprendió la entrega y dedicación que puso Desiderio en vitalizarlo, en incorporar a las generaciones jóvenes, en llevarlo a todos los sectores, especialmente a las escuelas y colegios e incluso más allá de nuestras fronteras, allá donde hubiera un Centro Asturiano que cooperarse, llámese Torrevieja, Málaga, Sevilla e incluso Hispanomérica (Argentina, Chile,Venezuela, Méjico…).

Creo justo afirmar que si no fuera por Desiderio quizás hubiéramos asistido a su desaparición. A veces, en momentos de intimidad, me confesaba sus preocupaciones y desilusiones. Quisiera que el empuje de los bolos fuera mayor. Yo siempre le decía que si los jóvenes jugaban a golf, ¿por qué no iban a jugar a los bolos? En este papel era muy necesaria la colaboración de los medios de comunicación y la Televisión del Principado de Asturias, en la época de José Ramón Pérez Ornia y de Antonio Rodríguez Virgili , ayudó muchos a ello y espero que siga contribuyendo, pues es difícil defender la identidad asturiana sin bolos, toná, gaita, tambor y sidra… Identidad nuestra que nunca fue excluyente, sino acogedora, potenciadora…

Últimamente nos encontrabamos en misa o bien de mañana, por el parque Alfonso X el Sabio, con su bastón de paseo, auriculares y gorra. Era una persona muy informada y sabía sacarle fruto a esa documentación. Tenía bastante acierto en sus pronósticos y conocía muy bien la realidad que le rodeaba y pisaba. En sus distendidas conversaciones se mezclaban anécdotas, vivencias y lecturas. Como bien nos dijo su hijo Roberto su partido era resolver problemas, ayudar, colaborar. ¡Ojalá hubiera muchas personas así y especialmente entre la clase política! ¡Muchas gracias por tu amistad, por tus ayudas y sugerencias¡¡Descansa en paz, que bien merecido lo tienes!¡Que Dios te premie con la gloria!