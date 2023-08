A tenor de lo que estamos viviendo últimamente en este mercado persa del todo vale, cada vez es más difícil concretar qué es España. No consiste en tener banderitas en reloj, pulseritas en la muñeca, banderas colgando del balcón o blandiendo en las manifestaciones. A España se defiende con la verdad, con el trabajo, con la honradez, con la justicia, con la responsabilidad y ejemplo de vida, con la conciencia de sabernos responsables de nuestro futuro y del de las generaciones venideras. Esto es lo que dice la Historia de la nación más antigua de Europa y que todos debemos respetar. Y digo esto porque, por muchas justificaciones que se nos den no es lógico ni asumible que nuestro futuro dependa de un prófugo de la justicia, que lleva años diseñando y programando como desestabilizarla, fragmentarla y empobrecerla.

Quizás cada uno tenemos un versión simplificada de España, que se reduce a nuestra familia, círculo de amistades, compañeros de trabajo y vecinos, pero a poco que salgamos de nuestros lares comprobamos la variedad de formas de vida y manifestaciones culturales que impregnan nuestras regiones, desde la sardana, la muñeira, la jota, el zarziko , soleás, chotis, gaita, chistu y guitarra, fandangos, bulerías, tonás, pasodobles… Pero a lo largo de nuestra vida siempre nos encontramos con momentos que nos sacan del error. Así aquella concentración de quintos procedentes del Sur, con destino al Norte, y viceversa, que se concentró un día de Reyes de 1977 en las instalaciones militares de Cuatro Vientos (Madrid). Éramos más de cuatro mil personas, y en sus miradas se leía incertidumbre, preocupación no exenta de temor, nostalgia y quien más quien menos reflejaba su procedencia y su estilo de vida. Para algunos era la primera vez que salían de su hogar, de su familia, pueblo y las lejanas torres de Madrid les infundían respeto, pavor, no exento de cierto componente de aventura. Era la mili.

El pasado jueves, 17 de agosto, fue festividad de San Eusebio, cuando hacían su paseíllo los toreros de la segunda corrida de la tradicional Feria Taurina de Begoña, y en una tarde de luz y sol que resaltaba más aún la majestuosa y variada indumentaria de los toreros, que iba de ceniza y oro, de Andrés Roca Rey, el grana y oro, de José Antonio Morante de la Puebla, y el bermejo y oro de José María Manzanares, con sus cuadrillas y mozos, mientras aún perduraban los sones de “Ese Gijón del alma”, bellamente ejecutado por la Banda de Música, con los tendidos de sol y sombra llenos, hasta el extremo que la empresa pidió disculpas por demorar unos cinco minutos el inicio del festejo, para acomodar a los muchos aficionados que aún esperaban. Entonces y al son del pasodoble y del aire marcial de los protagonistas, me vino a la cabeza la expresión que da título a este artículo, “Esto es España”, o mejor, parte de nuestra España, nos guste o no nos guste y si no basta contemplar los cuadros de Picasso, Goya, Bayeu, las estatuas de Sebastián Miranda, los versos de Alberti, Lorca, o la multitud de crónicas taurinas que embellecen nuestra literatura y anidan en los periódicos.

El espectáculo estaba servido antes de empezar, y es que una errónea decisión municipal de manera unilateral privó a los gijoneses y a los muchos foráneos que durante este mes nos visitan de la feria taurina de Begoña y ahora, en una decisión sensata y respetuosa con una longeva tradición, la actual alcaldesa, doña Carmen Moriyón, en tiempo récord, recuperó la fiesta y la multitud presente agradeció la decisión tomada. Dos horas antes de iniciarse la corrida las calles aledañas, cafeterías y tabernas estaban llenas de público de todas las edades, - se tuvieron que servir los Gin Tonic en vaso de plástico- que estaban expectantes por ver actuar a estos tres toreros, que en la actualidad son la élite del panorama taurino.

A todo esto hemos de añadir que el día anterior el Juli, en su corrida de retirada de los ruedos, consiguió lo nunca visto en El Bibio, el indulto de un toro, con el singular nombre de “Caritativo”.

No soy experto taurino, pero sí aficionado desde que mi amigo Basilio me llevó, en la época de “El Cordobés”, “El Litri”, a ver torear a Jaime Ostos, Diego Puerta, Paco Camino… Y en esas jornadas de sol y aplausos, música y oro, arraigo en mí la decisión que acudir al Bibio en agosto, y a San Mateo, en Oviedo, en septiembre, en cuya plaza toreó el Juli, en su tercer corrida como matador, pocos días después de tomar la alternativa en Nímes.

Nos guste o no nos guste, no se puede entender España sin los toros. Recuerdo que hasta en Belmonte teníamos un torero de nombre Tinín. Ayer, a pesar de la poca fuerza de los toros de la ganadería salmantina de Montalvo,- cinco negros y uno color tierra oscura, de escasas fuerza y bravura, solo uno acudió libremente al picador-, los tres diestros les sacaron faena y nos dejaron muestras de su buen hacer, como molinetes, martinetes, naturales, derechazos marca de la casa, como Morante, Manzanares y, en el último de la tarde, de nombre “Fajín”, de 522 kilos, Roca Rey se ganó al público con sus dos pases por la espalda, y con el magisterio y dominio que trasmite.

En esta pelea de poder a poder, con la muerte en medio, entre el instinto del toro y la inteligencia humana, nuevamente los tres diestros dejaron constancia de su magisterio. Los tres podían haber llevado triunfo, pero la espada, el descabello les jugó mala pasada, y sólo en el sexto de la tarde, el de más fuerza y mejor dotado, permitió a Roca Rey lograr el triunfo y la puerta grande de “EL Bibio”.

El jueves, 17 de agosto, dos años después de la supresión de los toros en Gijón, la afición ha vuelto a la Plaza y ha disfrutado de una buena tarde de toros. ¡Muchas gracias, Carmen Moriyón, a seguir en esa línea que te caracteriza! ¡Enhorabuena! Dentro de las urgencias de tiempo, se cuidaron los detalles, hasta el sugerente y bello cartel.