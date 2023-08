Hoy tenía pensado escribir sobre un tema jurídico, pero al final me decidí por esta historia de humor; nunca está de más intentar conseguir una sonrisa.

El entramado de las relaciones humanas está regido de una manera tan poco lógica y natural, que si uno estudia con detención casos de la realidad, queda estremecido por la abundancia de causas y situaciones paradójicas, impensadas y absolutamente imprevisibles.

La que voy a contar es una de ellas. Pasó una noche de hace pocos días; un grupo de amigos fuimos a cenar a una sidrería de Villaviciosa. Estábamos en un comedor ubicado en la planta superior de la sidrería; los baños, en la planta de abajo, nada más bajar la escalera. Y allá que fui, ya casi al final de la cena. Bajo y veo dos puertas, con unos indicadores de hombres-mujeres casi indescifrables. No es la primera vez que me pasa; los señaladores de los baños masculinos y femeninos, cada vez con unos diseños más extraños e inclusivos, ya me produjeron alguna otra vez la misma equivocación. Seguramente no será a mí al único que le haya pasado. Ante la duda, entro en el primero y cierro la puerta; no veo el típico evacuatorio de pared, pero eso ya también, con tanta uniformidad, empieza a ser normal.

Nada más entrar, y antes de comenzar el alivio, llaman a la puerta y oigo una voz de señorina mayor que pregunta: "¿Está ocupado?" Ya la hice, pensé. Me equivoqué. Vaya oportuna la señora, podía haber esperado un poco, hombre. Y otra vez pica en la puerta; "Oiga, que si está ocupado", vuelve a preguntar la buena mujer. Y yo allí dentro, cada vez más azorado. Vaya corte. Y más golpes en la puerta. Pero no ve que está cerrado, pensé, qué pesada la pobre. Total, que me digo, pues salgo, pido disculpas, y pista. Y tal cual lo fui a hacer. Y abro la puerta y, plas, me topo con una señorina bastante mayor detrás de un tacataca. Fui a decir que me perdonara que me había equivocado de baño, pero no hubo lugar. Fuese porque la señora iba realmente apurada o porque la pobre no veía tres en un burro, la cosa es que se puso a entrar antes de que yo saliera. Y allí pasó aquello: nos atascamos la señora, su tacataca y yo, debajo del dintel de la puerta del baño. Sí, totalmente atascados. Y la señorina seguía empujando, con todo lo que daba. Y yo, espere mujer, espere, que así no hay forma. Pero nada. Además, con uno de los empujones me metió algo que salía de la parte inferior de aquel artefacto por la pernera del pantalón. Ahora ya, imposible; ni podía agacharme ni moverme para atrás ni para adelante. Totalmente atascados. Qué momento. Vistos desde fuera debíamos de parecer una figura de un altar barroco. Buff. Y llega otra chica que al parecer quería también entrar al baño, y allá nos ve. Quiero explicarle que nos ayude, pero tampoco tuve lugar: la señora del tacataca, muy indignada, le dice: "¿Pero ha visto usted esto?". Sí, -contesta ella-, "en Madriz ya es normal que la gente quiera ir a ligar a los baños; pero esto es demasiado, la verdad". Y sin darme tiempo a decir nada, llega otra señora que estaba en la sidrería y nos estaba viendo, a la que además creo conocer algo de vista, y va y dice: "Sí, en El Berrón también pasa mucho ahora". Madre que lo parió, pensé. "Pero a ver, por Dios, que me confundí de baño y nos hemos atascado con el bicho este", dije. Pero nada, ni caso. Y ahora va la buena señora y, por la tensión del momento o por la calor que hacia allí o por lo que fuera, pues se desmaya y vuelca su cabeza en mi pecho. Tal cual. Increíble aquello. Y llega una camarera, la que nos estaba atendiendo arriba, y dice que hay que llamar a un médico. "Mi marido es médico", dice la señora de Madrid, y va y lo llama. Yo ya solo pedía que no fuera un forense. Y mientras llega, le digo a la camarera, que me miraba con ojos algo así como de búho en éxtasis, que subiera donde estaban mis amigos, que ellos dirían que yo era una persona formal y normal. Ya, pensé también, pero eso aquí atascado en la puerta del baño de mujeres, con una señorina desmayada caída sobre mí y un tacataca metido entre las piernas, a ver quien se lo cree. Mejor dejarlo. Y llegó el médico con uno de los camareros que estaba en la barra, y entre los dos, y mientras también me miraban con cara rara, auparon a la señora y se la llevaron a un reservado que había al lado. Por fin pude salir de allí; vaya apurazo. Espero un poco y llamo a la puerta del reservado, para interesarme por la señora y tratar de explicarme. Bueno, no sé si me escucharon o no, pero la buena mujer ya se estaba recuperando. Pues zapatilla, me dije, para arriba y a callar como un bendito.

Y así fue la cosa. Ya después, aquella camarera no me preguntó si quería postre o café. Qué se le va a hacer.