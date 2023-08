Cancelaciones de hipotecas

Más o menos todos sabemos lo que es una hipoteca. En algún momento de nuestras vidas hemos pasado por el trance de tener que hipotecar alguno de nuestros bienes, la mayor parte de las veces precisamente para poder adquirirlos.

De todas formas, vamos a recordarlo aquí brevemente: una hipoteca es un derecho de garantía que se constituye sobre un bien, generalmente inmueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación que hemos asumido, también por lo general la devolución de un préstamo que se nos ha hecho. Es decir, yo no voy a un banco a pedir una hipoteca, como se suele decir, sino que voy al banco a pedir un préstamo, por ejemplo para comprar una vivienda, y la hipoteca viene detrás; es la garantía que el banco constituye sobre esa vivienda para que en el caso de que nosotros no devolvamos el dinero que se nos ha prestado, el acreedor pueda cobrarse ejecutando el derecho sobre la propiedad que ha sido hipotecada.

Antes de seguir quiero hacer un inciso: el sistema hipotecario español es muy probablemente el más seguro y económico del mundo, y en el mundo de las hipotecas más aún para el particular desde que los gastos de constitución de las mismas son de cargo de la entidad acreedora. Así de fácil. Y el padre de ese sistema fue, precisamente, un asturiano, Jerónimo González, natural de Sama de Langreo y fallecido en Gijón, donde vivía, en 1946. En otros sistemas, como el anglosajón, lo más parecido a las escrituras de compra de un inmueble o a las hipotecas es algo así como un simple documento privado firmado ante testigos y sin posterior inscripción en registro público alguno; también así de fácil. Y de inseguro para todos, claro.

Bueno, a lo que quiero ir: ¿Qué pasa cuando he devuelto al banco la totalidad del dinero que me prestó? Es decir, ya no debo nada, pero ¿qué tengo que hacer para eliminar la hipoteca que grava mi propiedad? Muy sencillo: o esperamos veintiún años desde la fecha final del plazo que pactamos con el banco para devolver el préstamo y entonces la inscripción de la hipoteca se anula por caducidad (por ejemplo, si en el año 2000 pedimos una hipoteca por un plazo de veinte años, en el año 2041 se cancelaría sola); o pedimos al banco que nos firme ahora la escritura de cancelación y la llevamos al registro de la propiedad para extinguir la hipoteca. Cualquiera de las dos vías es válida. Claro que si antes de que pase ese plazo de veintiún años queremos hacer algo con nuestra propiedad, por ejemplo venderla o simplemente tenerla "limpia", tenemos que pedir al banco que nos cancele esa hipoteca que se constituyó en garantía del préstamo que ya hemos pagado.

Pero ojo, esa escritura de cancelación no es la escritura "definitiva" de nuestra propiedad, como muchas veces se escucha; la definitiva es la escritura de compraventa, la primera que firmamos; esta de cancelación solo la firma la entidad acreedora, que manifiesta que ya se ha pagado la deuda y que consiente que se cancele la hipoteca registrada.

El gasto de esa cancelación, en condiciones normales y hablando de un préstamo de una cuantía también normal, debería costarnos, con todos los trámites hechos, aproximadamente, unos quinientos euros.

Y ahora hago otros dos incisos: uno, si nuestro banco es uno de esos que ya no es el mismo que el que nos dio la hipoteca, porque desde que nos dio el préstamo hasta ahora ese banco ya se ha fusionado con otros una o más veces, en los gastos de inscripción registral nos diferenciarán lo que es gasto de la inscripción de la cancelación de la hipoteca, que son de cargo del deudor, de los que son originados por todas esas fusiones, que son de cargo de la entidad acreedora y podemos reclamar a ésta el pago de esos importes. Y dos, si usted pidió su préstamo a lo que era la Caja de Ahorros, después Liberbank y ahora Unicaja, y quiere o tiene que cancelar su hipoteca, que en la sucursal de ese banco con la que usted trabaje, aunque ahora este tema no dependa de ellos, o en su notaría de confianza, le informen bien de los trámites a efectuar y del coste de los mismos, sobre todo si tiene algún tipo de urgencia en cancelar la hipoteca.

Y como siempre que tocamos un tema jurídico, acabo recordando que esto no es más que una breve aproximación y que ante cualquier duda se pongan en contacto con los correspondientes profesionales, que para eso están y estamos.