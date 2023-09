¡Una pena! La euforia manifestada en la Plaza de Les Campes el domingo 20 no pudo tener su proceso normal hacia el reposo por el estúpido beso. Seguro que los polesos conversaríamos hasta el infinito del éxito de la futbolistas y celebraríamos que nuestra Montse haya tenido mucho peso en el mismo. Las conversaciones, a veces hechas polémicas, se desviaron hacia temas de autoridad despótica, abuso de poder, machismo... Y quienes conocemos a Montse sentimos no poder felicitarla efusivamente sin que se nos cuele un ¡vaya por Dios! En la asamblea estaba sentada junto a Sonia Bermúdez y, aunque no hubo muchos planos televisivos de ella en ese acto, me fijé en el "ceñu". Recordé sus años de niña de pupitre con balón siempre cerca y ya entonces cuando fruncía el entrecejo era que la cosa no le gustaba. Lamentable que el enorme sacrificio, esfuerzo y tesón de Montse para llegar a donde estaba sea truncado por la actuación del señor Rubiales. Todos los datos apuntan a que sea Sonia Bermúdez, seleccionadora Sub -20 y Sub-19 quien sustituya al seleccionador Vilda, aunque seguro que los sierenses estaríamos orgullosos de que lo sustituyese Montse Tomé. Ella al igual que Sonia fueron de las primeras personas en salir de la asamblea, y visiblemente enfadadas. Conociendo a Montse, su prudencia le impediría más comentarios, pero seguro que como asturiana está pensando lo que casi todos: ye un babayu.