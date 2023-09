Casi con certeza a los españoles no les importa tanto quién gobernará tras estas elecciones estivales, como para quién se gobernará. Lo lógico es que, sea cual sea el partido que gobierne, lo haga para el interés de todos los españoles. Cualquier otra cosa es una blasfemia democrática. En el estado actual todo parece indicar que los votos de un millón y medio de personas van a condicionar los de veintitrés millones. No es un problema de con quién se pacta para poder gobernar si no de qué respeto tienen quienes determinan el pacto al resto de los españoles. Cuando se establecen condiciones previas a pactar que ningunean el sentimiento mayoritario, solo cabe el apaga y vámonos. Cualquier otra postura es una falta de respeto a la voluntad popular. Sabemos de sobra que la palabrería política pretenderá jugar con nuestra idiotez haciéndonos creer que lo que se pretenda hacer es lo mejor. Es hacer creer al débil que hasta la bofetada es por amor. Dada la mediocridad política de nuestros dirigentes, incapaces de encontrar un pacto entre los partidos mayoritarios que dé estabilidad y seguridad a nuestro país por encima de la voluntad de quienes consideran que España es un grano en el culo, lo mejor, sin duda, es que en diciembre volvamos a votar y a ver si así aparece una solución más racional.