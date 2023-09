Creo que el primer pecado del mundo no ha sido el crimen de Caín, sino el mirar para otro lado, callar y hacer la vista gorda, actividad que ha ido y va a más en esta España nuestra donde la impunidad tiene asiento y la Justicia no ejerce, sino que depende de las circunstancias políticas y demás intereses, y de esto se habló con mesura en la apertura del año judicial ante la Presencia del Jefe del Estado, Su Majestad Felipe VI, cuando el Presidente del Tribunal Supremo en funciones, don Francisco Marín Castán, calificó la situación judicial que se vive de “desoladora” y eso que en ningún momento se refirió a la “amnistía” que se está cociendo y preparando, con más de veinte expertos – según la portavoz del Gobierno- dedicados al tema. Hace ya un tiempo, más de 45 años, un ilustre jurista gijonés y hombre de bien, Don Torcuato Fernández Miranda, diseñó y llevó a cabo la estrategia jurídica de pasar de la dictadura a la democracia mediante la fórmula de “la ley a la ley”, de modo que no se generara ningún vacío legal y permitiera que en España se viviera una de las etapas de más consenso y progreso de nuestra ya larga historia como así fue: la España de la Transición que bebe sus fuentes en la Constitución del 78. Ahora la situación es preocupante, regresiva… Se trata de cómo sortear, de cómo saltar la ley para conseguir el poder. ¿Un gobierno que no respete la ley que su parlamento apruebe qué denominación merece?

Hoy, con la mentira y silencio como normas, todo está permitido para llegar al poder. La ideología es una etiqueta sin contenido. Ya no hay valientes alcaldes de Móstoles que convocan a sus vecinos para salvar la patria en peligro, ni afrancesados como Jovellanos que se enfrentan a la misma Francia cuando esta engaña e invade España. ¿Y todo por qué? Seguro que habrá muchos motivos, pero el principal el salario, el sueldo mensual, las habichuelas. Ya a finales del XIX una persona nada sospechosa como Benito Pérez Galdós decía que el principal problema de España era la empleomanía. Hoy, aunque ha disminuido el número de ‘cesantes’, - ya que tenemos 9 millones de funcionarios- la situación se repite, cobra tanta o mayor intensidad, pues son muchas las personas de los aparatos de los partidos que necesitan ayuda, apoyo, salario, y no diferencian el ‘sí’ y el ‘no’, y su código moral se reduce a :”Primero yo, después el partido y después España…” ¡Se cuentan por miles! Y solo así se puede entender que no se respete la lista más votada, que no se quiera cambiar la ley electoral que elección tras elección nos bloquea, que el PP y el PSOE no se entiendan –lo que pide la mayoría de los españoles- y que incluso se justifique que la elección del presidente de la nación dependa de un fugado de la justicia, aunque haya que tergiversar y cambiar la Constitución que de modo abrumador apoyamos en referéndum un 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año. En esta última festividad de la Santina, en una noche tormentosa, con los rayos iluminando el horizonte, cobra más fuera la conocida jaculatoria de “Virgen de Covadonga, sálvanos y salvad a España”. Y es que en plena borrasca Rubianes –recientemente en una cata de albariño en Pontevedra, el vino Pazo de Rubianes ha obtenido el segundo premio o galardón de plata ¡coincidencias de la vida!- , visita de Yolanda a Puigdemont sin el visto bueno de los españoles, venta inesperada del 9,9% de las acciones de Telefónica y el Gobierno que dice no saber nada, subidas desmesuradas de aceite, luz, combustibles y lo que venga... Cunde la preocupación entre todos, que hacemos nuestras las recientes palabras del expresidente González en una emisora de radio cuando dijo: “Esto no pinta bien…”. Ya hace un tiempo el poeta Amado Nervo dijo que “la mayoría de los fracasos de la vida vienen por querer adelantar los éxitos” y algo de esto, algo mucho, está pasando últimamente en la política española y uno no se cansa de repetir, aunque cae en saco roto, que no todo vale en política. Ya no podemos mirar para otro lado, la situación es desoladora. Un día, un antiguo alumno me preguntó: - José Antonio, ¿Qué se necesita para ser político? - Y yo le dije: Representarse a sí mismo y tener autonomía para decir "sí” o "no". P.D Hace ya un tiempo, a raíz de la invasión de Ucrania, de la que se cumplen 564 días, el Parlamento Europeo y algunos nacionales decretaron severas sanciones contra el invasor. Una de ellas, Francia, decretó que todas las fuerzas políticas del hemiciclo dieran a conocer los dineros o subvenciones que reciben de países extranjeros y su paralización posterior. ¿Se hizo en España? Yo no tengo constancia de ello…