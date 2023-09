Decía José María Pemán que “el español- pueblo extremoso, enemigo de las medias tintas – no entiende la Verdad más que así: como una cosa última por la que se está dispuesto a morir". "Por eso, en el toreo, llaman la 'hora de la verdad' al momento decisivo de tirarse el diestro con la espada sobre el toro, jugándose el todo por el todo”, y esto se viene haciendo desde que los tartesos o íberos del sur, una de las culturas más avanzadas de aquella época en Europa, se divertían ya bailando o toreando. Reflexión oportuna siempre que uno crea que España, la nación más antigua de Europa, después de más de quinientos años de historia vivida y compartida, exista, así como los españoles, hayamos nacido en Mazarrón, Siero, Salou o Bermeo.

Palabras oportunas para la situación política que se vive y que ya anticipé en mi artículo de la semana pasada, en el que recordaba como el ilustre jurista y eminente político gijonés Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia diseñó la estrategia jurídica de “saltar de la ley a la ley” para pasar de la dictadura a la democracia. Ahora un equipo de especialistas, unos veinte según la portavoz del Gobierno, busca que una fórmula jurídica que despenalice lo juzgado o pendiente de juzgar de los graves hechos o sucesos acaecidos en Cataluña a raíz de la Declaración de Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017. Hechos de una gravedad extrema: inseguridad, violencia callejera, quebrantos económicos, tensiones innecesarias que obligaron a alojar en los barcos del puerto de Barcelona a las Fuerzas de Seguridad para salvar su integridad… Nadie puede alegar ignorancia, pues en todo momento fueron avisados y alertados de manera oral y escrita de las consecuencias punibles de sus actos. No obstante, consciente y libremente, desobedecieron, provocando una situación de máxima alerta en toda España. De los partidos que se dicen constitucionalistas nadie está exento de culpas, ya Ciudadanos, ya el PP, con su inoperancia penal en el Referéndum del 9 noviembre de 2014, ya el PSOE que apoyó la inclusión o aplicación del artículo 55 en Cataluña y opta ahora por la amnistía… El problema ha ido a más. Hay una calma tensa. Se busca quien permita llevar a cabo sus propósitos: referéndum, independencia.

Celebradas las elecciones del pasado 23 de julio y a pesar de ganar las elecciones el candidato del Partido Popular don Alberto Núñez Feijóo, el presidente en funciones, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quiere optar a la presidencia y para ello necesita el voto de Puigdemont, fugado de la justicia española, que reclama la amnistía antes de darle su apoyo en la Cámara y convertirlo en Presidente. Algo que moralmente tiene difícil aceptación o ninguna y más cuando casi todos los encausados no expresan voluntad de arrepentimiento, sino de reiterar su intención de volver a hacerlo. Jurídicamente veremos, aunque a raíz de las declaraciones antiguas y recientes de algunos, la amnistía que se busca tiene difícil encaje con la Constitución del 78. No obstante, toca esperar, que los juristas son capaces, a veces, de convertir lo blanco en negro y la culpa de ello la tiene, a veces, el idioma que, a veces, no precisa lo suficiente y más ahora que las otras lenguas del Estado van a ser traducidas al castellano, y la equivalencia de términos no siempre es completa.

Durante esta semana las declaraciones, descalificaciones, despropósitos y tensiones han ido a más, mientras faltan maquinistas, se averían los trenes viejos y las carreteras no tienen el asfalto que necesitan nuestras ruedas. Los precios en subida, el euribor asciende por décima vez consecutiva, ya al 4,5, los saudíes accionistas mayoritarios de Telefónica y para más inri, siguen las tormentas y en la noche del pasado jueves se permiten dejarnos sin luz, sin previo aviso, en el centro y oriente de Asturias…

Parece que está llegando la hora de la verdad, no somos tan ricos como creíamos y cada vez nos cuesta más llegar a final de mes, y mientras parece que la herejía albigense que desoló la Francia del siglo XIII ha tenido continuación por España, donde ya no se diferencia el bien del mal, el orden del desorden, el vicio de la virtud, la autoridad del caos, y el matrimonio de la mera barraganía. Todo vale. Hasta los ocupas defienden sus derechos. ¿Es esta la España que queremos? ¡No todo vale en política! Los problemas no se resuelven por sí solos. Ha llegado la hora de la verdad y el PP y el PSOE se necesitan si les importa España y sus gentes.

Y ya que el tema de esta semana y de las venideras se resume en la palabra “amnistía”, permitidme que haga mía unas palabras de Francisco Umbral en su artículo “La verbena de la amnistía” que decían: “Aquí, en la verbena, estamos esperando la amnistía de los pobres”.

P.D En plena vigencia de la partidocracia es muy útil esta reflexión del Cardenal Newman :“Para entrar en la Iglesia se necesita quitar el sombrero, pero no la cabeza, “