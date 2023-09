Cuando caen las primeras gotas en esta tarde del viernes, último día del verano, uno comprueba asombrado que el tiempo inmisericorde se le ha ido de las manos y que después de calores y lluvias, fiestas, comidas, sidras y vinos, certezas e incertidumbres, toca empezar de nuevo, prepararse esperanzado para lo que venga y acoplarse, cuanto antes, a la rutina diaria y recrearse en aquella vieja canción de ”Cuando llegue septiembre todo será maravilloso…”

Quien más, quien menos, ha vivido un verano atípico, agitado, casi diría eléctrico, marcado por un antes y un después de las Elecciones Generales del 23 de julio, cuyos efectos aún perduran con unas ansias de poder tan enormes que amenazan todo orden establecido, y que han puesto en circulación la palabra “Constitución”, la del 78, la que nos ha permitido vivir más de cuatro décadas en progreso, armonía y paz -nada desdeñable en estos tiempos que vivimos- y que me traslada a aquella memorable película de Jean Renoir “Esta es mi tierra”, en la que el protagonista, maestro colaborador de la resistencia francesa, se despide de sus alumnos, antes de ser detenido por la Gestapo, con la lectura de unos artículos fundamentales de la Constitución… Yo la he bajado de la estantería y la estoy releyendo artículo por artículo.

Por lo demás, cada vez se comprueba que hay dos sociedades, paralelas, incomunicables, la real, cotidiana, que padece, sufre, festeja, juega, baila, viaja – aunque sea a Gijón- y ansía un futuro mejor, y la sociedad política, burocrática que manipula, engaña, calla y compra voluntades que satisfagan sus ansias de poder… Solo coinciden en una preocupación: recaudar. Unos para mantener la dignidad familiar y personal y llegar a fin de mes; otros para conseguir votos, sin plantearse si es o no necesario y tienen futuro las propuestas o promesas que hacen. Solo importa el hoy, del mañana que se ocupen otros. En esta línea y ya que pertenecemos a la Comarca del Nora limpiemos el río y recuperemos los acuíferos y fuentes perdidas, entre ellas la de La Facienda ,en Traspando. En el apartado de avisos, con tantos macrofestivales que agrupan y alteran multitudes se pone en peligro la subsistencia de las típicas y tradicionales romerías asturianas que encantan a quienes nos visitan. Así aquel turista suizo que con ojos asombrados miraba y escuchaba la actuación de una orquesta en la verbena de la Salud de Lieres. ¡No daba crédito que a esas horas hubiera tanto público y tanto baile! Prueba evidente de que “España es diferente”. ¡Que se mantenga la pareja de tambor y gaita y que se baile a lo suelto!

Por lo demás las noticias del verano han sido poco originales, poco novedosas, diría que excesivamente repetitivas: que si encuestas electorales, que si resultados electorales y posibles opciones de Gobierno y más que el Mundial de Fútbol femenino, el “piquito de Rubiales” y sus funestas consecuencias que siguen dejando un reguero de víctimas hasta el día de hoy y que sorprende a todo mortal, y ahora, estos días la investidura de Feijóo y sus posibles apoyos. Como novedad la reapertura de la Plaza de Toros de “El Bibio”( Gijón) y el espectacular éxito del Juli…

A mí el verano me aportó más conocimientos, nuevas lecturas, como “El libro de Miguel Delibes”, editado por Planeta que recuerda sus cañas de cervezas para dos (él y su Ángeles) en el café Corisco, en la Plaza Mayor de Valladolid; las “Cartas de Lejos” de Josep Pla que relata sus viajes de joven por Europa o la “Biografía del silencio”, de Pablo D’Ors entre otros. Ahora estoy terminando “La historia de España contada con sencillez”, de José María Pemán, que a pesar de las circunstancias del momento, es ameno y aporta la reflexión que tanto se necesita al valorar el reinado de los Reyes Católicos y nos recuerda algo que ya sabíamos y que quizás teníamos en el olvido, que Cristóbal Colón al regresar de su primer viaje a América fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona y a quienes como testimonio o prueba de su descubrimiento entregó seis indios cautivos y un loro vistoso con plumas de mil colores. Ya no sorprende que algunos independentistas querían que Colón fuera catalán.

Si algo he de ensalzar y constatar este verano es que Asturias va camino de ser un reclamo turístico de la máxima calidad, que los fogones están a una altura envidiable, que el arroz con leche va a ser nuestro postre de referencia, que el blanco de Limés está exquisito y que nuestra gama de colores no deja de dar sorpresas, así en una exposición de coches clásicos de Ribadesella me encontré con el amarillo champán, el gris ártico o el azul atlántico… Y en el altar de su Iglesia parroquial unas letras muy oportunas para humanizar la sociedad que nos rodea: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…”. Del dolor y de las cosas desagradables de este verano, que también hubo, hablaré en otro momento. Llevamos 576 días de guerra en Ucrania.

P.D “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”(Art. 2)

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Art. 14)