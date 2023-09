Estoy sentado, mientras escribo, junto a la ventana. Ya es de noche y llueve. Esa lluvia plomiza, tranquila y sin historia con la que el otoño recién llegado se anuncia en indicios sutiles, irrevocables y a veces cargados de melancolía. Uno, con los años que lleva ya acumulados en la mochila, parece que es en estos días en los que percibe con más claridad que su vida, su cuerpo, sus amigos y hasta su rodado coche, se van llenando de ruidos que al principio no oyes. Algo tienen estos últimos días del estío que siembran en tu interior la certeza de que el tiempo está haciendo nido en tu vida.

Sobre la mesa tengo recién abierta la novela de "La Regenta". Desde hace mucho tengo la costumbre de leerla con la llegada del otoño de los años impares; una costumbre como cualquier otra; como la de quien va al fútbol a ver jugar a su equipo, o del que sale de su casa pisando con el pie derecho o compra pasteles para la comida del domingo; algo así. "La Regenta" es una novela otoñal; debería estar prohibido leerla, por ejemplo, en verano; no es lo mismo; podría estropearse. De los treinta capítulos en los que Clarín dividió la obra, la acción de los quince primeros transcurre en tres días, y la de los quince últimos en tres años. Y comienza precisamente con la llegada del otoño: "Empezaba el otoño. Los prados renacían, la yerba había crecido fresca y vigorosa con las últimas lluvias de septiembre".

Pues sí, vuelvo a tener abierta "La Regenta" sobre la mesa y vuelvo a leer su primera frase, en la que ya vuelca Clarín toda su irónica genialidad para reprobar a la hipócrita sociedad de aquella Vetusta que se hace ejemplo e imagen de cualquier otra sociedad de cualquier otra época. Es lo que tienen las obras maestras, que saben adaptarse a los tiempos. En esa primera frase, "la heroica ciudad dormía la siesta", algún despistado siempre quiere ver un elogio a la ciudad de Vetusta o a la propia Oviedo que se esconde tras ese nombre. Pero vamos a ver, almas de cántaros, ¿de cuando acá habéis visto una Iliada que empiece contando que el héroe de la epopeya está durmiendo la siesta? Y después de ese primer guantazo, ya es todo seguido. Ninguno de los personajes de la obra se salva ni medio centímetro de la crudeza con la que Alas los pone de vuelta y media, como lo hace con la propia sociedad que entre todos ellos construyen y entre todos nosotros también construimos. Ni la pobre y obtusa Ana Ozores, que se pasa toda la historia haciendo lo contrario de lo que piensa; ni la de los dos Tenorios que se la disputan, uno a base de alma y otro a base de no tenerla; ni Victor Quintanar, cornudo y apaleado por mérito y tesón propio; ni el gran mentecato de "Frígilis", al que algún otro despistado que de seguro nunca leyó la novela le puso una calle en Oviedo. Ninguno de los personajes de la obra se salva de la gran torpeza con la que Clarín quiso dibujarlos como reflejo de la sociedad que también quiso dibujar. Bueno, uno quizás sí, el tal Benítez, el segundo médico de la Regenta, pero eso ya es entrar en muchas averiguaciones.

La cuestión es que cuantas más veces leo la novela más disfruto de ella y más me veo identificado en sus personajes porque de todos ellos veo que tengo algo, vaya por Dios, qué se le va a hacer. Debe de ser que todos y cada uno de nosotros estamos reflejados en mayor o menor medida en los actores de la obra. Solo tenemos que buscar y encontrarnos. Es un Quijote con muchos más personajes donde elegir.

Fuera sigue lloviendo. Me vienen ahora a la cabeza aquellas tardes de infancia, caminando por las caleyas oliendo el humo de las chimeneas de las casas mezclado con el de la tierra mojada y la hierba nueva. También me viene ahora a la cabeza el sonido de la televisión; creo que es Pablo Motos, el de la Tres, haciendo memoria de lo que Felipe González y Alfonso Guerra han significado para la política y la historia de España. Nunca viene mal hacer memoria. No. Aún así, me quiero abstraer. Prefiero seguir leyendo. Decidan lo que decidan los actuales padres de la patria, siempre nos quedarán "La Regenta" y estos primeros días del otoño; aunque al final, como Ana Ozores, y sin que esto casi nada tenga que ver con la política, podamos acabar creyendo sentir "sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo".