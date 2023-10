Cuando estoy a punto de volver a la ciudad, al ruido, al ajetreo diario y cuando el horizonte político, social, se presenta complicado (unos once millones de españoles en situación de exclusión social según Cáritas y consecuencia de las “crisis acumuladas que vivimos”) busco elementos que me aporten algo de ilusión, de esperanza y recuerdo que la “xatina” de Celso nació en buen estado, que la panadera me trae el pan por la mañana y que en diferentes días de la semana me proveen de fruta, pescado e incluso pasteles y helados los fines de semana, y todo ello a veinte minutos de Gijón, Oviedo y a diez de Sama, la Pola ,Nava y a quince de Villaviciosa… Y es que este remanso de paz y tranquilidad que se llama Traspando, aunque no tiene bares, ni tiendas y los niños escasean, tiene una buena comunicación que facilita los desplazamientos e incluso últimamente abre casas vacías que permite desear que en un futuro no muy lejano se reabra la escuela. A todo esto hemos de añadir que tenemos el apeadero del tren a poco más de un kilómetro, en Los Corros, barrio de la parroquia de Feleches, que a pesar de su extensión y singularidad, no figura en el mapa de carreteras con la incomprensión, molestias y enfado de sus vecinos. ¡Solo nos queda desear que los trenes sean puntuales y no nos dejen en tierra!

En este paraíso de infancia, juventud y madurez, he pasado y paso muchos momentos agradables de mi vida, ahora con mis paseos y lecturas, antes con pelota, banzones y chapas… Los domingos, partida de bolos en Casa Constante y por la tarde al baile… Si el Feleches jugaba en casa, tocaba animar al equipo. Hoy, a mi edad, cuando el periodismo genera nerviosismo -basta ver los telediarios y sus insistentes y machacones monotemas (Rubiales, amnistía, Constitución, referéndum, feminismo, violencia de género) da la impresión que hay una guerra sin cuartel entre hombres y mujeres- recuerda uno momentos de facultad, de denuncia, de queja, de protesta, de lucha en busca de un futuro mejor, democrático en el que la ley sea garantía y protección para todos; en resumen, una sociedad más igualitaria, más abierta, en la que cada uno pueda abrirse camino según sus capacidades y posibilidades… Eran los tiempos de las manifestaciones de los Profesores No Numerarios (los PNN) y su oposición a las cátedras vitalicias… Después , poco a poco el sueño se fue esfumando y se nos recordó que todo tenía un precio, que poderoso caballero es don dinero, que la ambición sin límites de poder existe, que la honra no tiene discípulos y a partir de ahí , poco a poco, todo se esfumó, y a raíz de los últimos acontecimientos, Puente incluido, parece que todos los esfuerzos del 78 fueron baldíos, inútiles, y que nuevamente el reloj de la Historia no sólo se para, sino que se retrasa, con el contento y complicidad de los que hacen de la igualdad su esencia política. Hoy, en pleno auge del sanchismo - recordemos que en España rige la empleomanía- , se comprueba que la desigualdad entre personas y regiones va a más, la igualdad de oportunidades para todos no se cumple- los hay que tienen más oportunidades ; los hay que son más iguales que otros; los hay quienes son más impunes que otros… Y nos duele comprobar que para esto no nos movilizábamos los jóvenes de la Transición. Por desgracia, estamos asistiendo al fracaso de toda una generación, la nuestra, la que decía que más vale morir que vivir de rodillas… Hoy en España hay más discípulos de Sancho que de don Quijote y eso no presagia nada bueno. Ya hace mucho que en estas mismas páginas esgrimí que el verdadero progreso de los pueblos viene marcado por la moral de sus vecinos, y esta, en lo que toca a España, no goza de buena salud. Y es que donde no preside la verdad, tampoco tiene su hueco la justicia, y esta política del todo vale deja a nuestros jóvenes sin referentes, sin modelos, sin protección, inseguros , titubeantes, neuróticos, con serios problemas de adaptación al entorno (les cuesta diferenciar el bien del mal, el vicio de la virtud) que afectan a su salud mental, pues ni a sí mismos se conocen. Y son utilizados de manera inmisericorde por los llamados “vencedores del momento”, que aprovechan cualquier circunstancia para sembrar su nociva mercancía, por mucho parlamentarismo que se prometa, y que recuerda la época de Cánovas -que estableció el “sufragio universal”- y Sagasta que, según José María Pemán, “Un y otro subían y bajaban, sin que el verdadero pueblo español interviniera para nada en aquel juego ni se interesase por él" y "todo era mentira: las elecciones, los discursos del Parlamento (..)". Algo de esto se percibe en la actualidad y en la manera de comportarse los “vencedores del momento". Me da la impresión de que el PSOE o más bien el PSC (Partido Socialista Catalán) se está metiendo en un callejón sin salida . Quizás haya llegado el momento de marcar las diferencias entre ambos… Esta semana se han visto en el Congreso y en el Ayuntamiento de Madrid unas conductas que preocupan y asustan, más propias del lejano Oeste que de un régimen democrático. Hoy los gallos me han despertado más tarde, hacia las seis de la mañana, otras veces, las menos, a las 5.15 horas… Cada día trae sus esencias, sus aflicciones, penas y alegrías… Unos viajan por necesidad (pateras en canarias , Lampedusa…), otros por placer y diversión y en ese moverse continuo todos tenemos alguna responsabilidad.