Sobre castas e impuestos

Hace unos días vi en este mismo periódico un titular sobre una entrevista realizada al consejero de Hacienda del Principado de Asturias en el que creí leer algo sobre el Impuesto de Sucesiones y las castas. Me llevé una alegría. Pensé que iba a hablar de las distintas castas existentes en España y que ya era hora de que alguien saliera a defendernos y a intentar igualarnos con las castas vascas, o madrileñas, o catalanas, o cántabras, o con las de la mayoría de las comunidades autónomas con mejor trato fiscal que el nuestro. Pero no, mi gozo en un pozo. Más de lo mismo, o peor. Ahora al parecer el fundamento de ese impuesto es evitar las castas familiares. Plas.

Vamos a ver, el concepto de que todos tenemos que contribuir al bien común de una manera justa, racional y equitativa, y en la medida de nuestras posibilidades tratar de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, es plenamente correcto. Pero jugando todos con las mismas cartas, claro.

Cierto que con las modificaciones fiscales que se hicieron en Asturias hace ya algunos años, al menos se ha conseguido que la mayoría de sucesiones entre padres e hijos queden exentas de ese impuesto. Sí. Pero también es cierto que en otros muchos casos sigue habiendo una diferencia notable en perjuicio de los asturianos si nos comparamos con otros ciudadanos que residen en otras comunidades. Y no es cuestión de estadísticas, es cuestión de conceptos. Hay algunos artículos de la Constitución, como el recoge el principio de igualdad de todos los españoles, que ya no sirven ni para liar tabaco.

Por una parte, todavía sigue habiendo herederos a los que le toca pasar por taquilla; y no me estoy refiriendo a privilegiados de sangre azul, o de sangre roja, que también los hay, sino a otro tipo de situaciones o de herederos, por ejemplo, los hijos únicos, que cada vez hay más en nuestra sociedad, y a los que las bonificaciones y reducciones aplicables a menudo no les eximen de pagar el impuesto. Es lo que tiene ser hijo único; quizá es que también entren en ese concepto de "castas familiares".

Por otra parte, creo totalmente que una sociedad que no premie el esfuerzo individual es una sociedad que camina ella sola hacia el precipicio. No hay que hacer mucha memoria; basta con recordar cómo vivían y en qué acabaron todas esas sociedades con sistemas incapaces de recompensar esfuerzos y trabajos y que se vinieron abajo, como fichas de dominó vacías de contenido, en la última quincena del siglo pasado. Igual que sus muros.

La cosa es que si alguien ha conseguido hacer con su esfuerzo un pequeño patrimonio, que tampoco hay que ir mucho más allá, y pagar sus correspondientes impuestos para conseguirlo y mantenerlo, y se le plantea que sus herederos, además de lo ya pagado, van a tener que dejar una parte de él para poder recibirlo, pues eso, que si en la comunidad de al lado o en la siguiente no tienen que soltar prenda, hasta luego Lucas, que ya me visteis. Es lo que puede pasar y desafortunadamente de hecho está pasando, que para eso hay castas en España; y no me refiero, ya dije, a las familiares. Y aquí no cabe ya espacio para dedicarnos al impuesto sobre donaciones, hermano gemelo del de sucesiones, y en el que las desventajas con otras comunidades precisaría una auténtica explicación de pizarra grande y tarde larga, que con el razonamiento de lo de las castas creo que nos íbamos a quedar pelín cortos.

Por último no quiero terminar sin hacer una breve mención a ese disparate fiscal que es el impuesto municipal de "plusvalía" en herencias, al que no hace mucho dedicamos aquí un capítulo. Ese sablazo está ahí, cada vez más vivo y gravoso. Afortunadamente en Siero ya se ha tenido en cuenta lo manifiestamente injusto que es ese impuesto, y a partir del 2024 ha quedado suprimido. Un aliciente más para venir a vivir a Siero, mire usté. Era conveniente que otros fueran aprendiendo el camino. Quizá sea también cuestión de castas.