Igual no era necesario decirlo porque nadie salvo él sabe si es cierto o no, aunque el soltarlo probablemente fuese para expresar posición no favorable a los gigantes comerciales. Estoy recordando el comentario de nuestro regidor "Nunca compré en Amazon y por mí no existiría, pero como existe es una excelente noticia que invierta en Siero" Si todos siguiésemos su ejemplo no existiría y no podría invertir en Siero. Nuestro alcalde tiene una habilidad singular para separar la paja del grano, para anticipar posiciones ante el futuro y para arrimar como nadie el ascua a su sardina. Hasta se parece en este sentido a Jeff Bezos, fundador de Amazon. Comenzó vendiendo libros por Internet desde el garaje de su casa y todos sabemos ahora cuánto y qué vende. Con solo diez años más que nuestro alcalde ha conseguido comercialmente el máximo y como Ángel García tiene panegiristas y detractores. Bezos fue nombrado "Persona del Año" en Time y también "Peor jefe del mundo" por la Confederación Internacional de Sindicatos. No hay duda que a la carrera política de Ángel García le esperan cotas mucho más altas porque su tesón, habilidad y capacidad así lo auguran. Por cierto, ahora parece que Amazon está perdiendo mercado a favor de sus rivales. En comercio y política, nunca puede dormirse uno en los laureles. ¡Ah!, lo que no sé es si Bezos compró alguna vez en Amazon o solo se aprovechaba de él.