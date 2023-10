Cada día son más los que confunden- como decía Antonio Machado- valor y precio. Cada día son más los que todo lo pesan y sopesan en dinero y ni espacio dejan a la importancia que tiene la Providencia en la vida de personas y pueblos, y ejemplos los tenemos a diario. Así, este viernes 20 de octubre, el Premio de Comunicación y Humanidades 2023 Nucio Ordine, eminente y prestigioso humanista italiano, defensor del hombre y de la importancia que tiene el espíritu, no ha podido asistir a la entrega de los Premios, debido a su fallecimiento prematuro el pasado 10 de junio- Y ejemplos y cambios súbitos en la vida de las personas y pueblos se dan a diario, véase Ucrania, Gaza… Hoy el título de uno de sus libros más leídos y de más éxito “La utilidad de lo inútil” , me da pie para escribir estas letras, que no buscan otra cosa que defender la importancia del hombre, del libro, de la letra, en pleno dominio de la imagen y en los preámbulos de la inteligencia artificial.

¿Se puede entender España sin El Quijote, Quevedo, Lope, Calderón , Jovellanos, Galdós, Clarín, Machado, Lorca…? La respuesta es NO y urge recuperar y poner en valor la importancia que han tenido y tienen los clásicos, los escritores de calidad, en la difusión y defensa de las llamadas esencias patrias. Ya va siendo hora de revindicar que el presente es fruto de un pasado y que todo presente condiciona un futuro. Y esto , que es tan sencillo y evidente, hay quien lo pone en duda y tergiversa, pues por desgracia, en esta sociedad del consumo, prima más la venta que la calidad del producto, en este caso el libro, y esto obliga a los lectores a extremar cautelas y seleccionar lecturas. Menos etiquetas, menos lista de libros más vendidos y más contenidos y profundidad. Necesitamos pensar y los buenos libros incitan y estimulan a ello y gracias a ellos entramos en las honduras humanas y sociales. Hace unos días , leyendo a Santa Teresa me encontré con esta expresión del Cantar de los Cantares que es muy de actualidad, por motivos de sobra conocidos, y que dice :”Béseme con beso de su boca”, y nos dice que “el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas”. Entre mis lecturas semanales no puede faltar la prensa y sus noticias, que tienen cada vez más tono trágico y desesperanzado y que provoca ese indeseable nerviosismo que ahuyenta a lectores, oyentes y espectadores. La información política aún desazona más, ya que las fuerzas políticas se rigen por los siguientes objetivos y premisas: primero Yo, después el Partido y después España. Y lo que más sorprende en una sociedad democrática es el retroceso que está sufriendo el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos, no los súbditos que es lo últimamente se cultiva y propicia. Dicho esto, no entiendo lo de rueda de prensa sin preguntas, ¿no sería mejor llamarlo comunicado público? Seguimos con el eterno debate de amnistía sí o no, y con las supuestas negociaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente y por el medio intervención estelar en el Senado del señor Aragonés -gentilicio ilustrativo-- para exponer sus reivindicaciones en catalán, sin la cortesía de esperar respuesta. En Asturias tendremos el congreso del PP, que después de tantas escisiones, (URAS,FORO y otras…) carece de la solidez que se necesita para ser auténtica opción de Gobierno. De sabios es rectificar, reconocer errores. ¡Que salga bien y la militancia ilusionada! Por su parte el PSOE ya está preparando los fastos para inaugurar la Variante de Pajares, después de más de veinte años, el próximo 29 de noviembre, y de oponerse en su inicio a hacerla- tuvo que ser una Plataforma pro-Variante de Pajares quien reivindicara su construcción-. Esperemos que el demandado Corredor del Noroeste, que tanto reclaman presidentes y empresarios de la zona, no se haga esperar tanto. Para concluir expreso mi alegría porque un equipo de Primera División, concretamente el Rayo Vallecano, juegue en el campo de Santa Bárbara de Lugones, en la competición de la Copa del Rey. ¡Un primera en Lugones! ¡Lo nunca visto!... Y mi satisfacción por la existencia de un robot que mitigará la ausencia de albañiles y que puede poner quinientas ladrillos a la hora. P.D: Ya tengo encima de mi mesa el libro de Nucio Ordine “La utilidad de lo inútil”. Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer un día como hoy es leerlo. Ya os contaré. Hace unos días un padre de un antiguo alumno me preguntaba por el porcentaje de trascendencia que tiene hoy la enseñanza… No le supe dar respuesta. No tengo datos. ¿Se puede vivir una vida humana sin sentido trascendente de la vida?