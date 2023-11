Alguna vez conté aquí algún recuerdo que tengo del tiempo en que, de joven, me tocó vivir en Melilla, esa preciosa ciudad española tan a menudo olvidada y tan digna de conocerse. Estos días, con lo de la guerra entre israelíes y palestinos, recuerdo también lo que ahora diré y que viene a propósito de convivencias pacíficas y de tolerancias.

Pues os cuento: cuando llegué a Melilla lo primero que me sorprendió fue la mezcla de personas de distintas razas, culturas y religiones. Yo venía de un pueblo de Córdoba, y allí evidentemente aquello no existía. En Melilla me integré en un grupo de amigos y de compañeros de instituto en el que había europeos-cristianos como yo, musulmanes, hindúes y judíos. No faltaba más que un budista para tener la familia entera. Y, durante el tiempo que me tocó vivir allí, nunca, nunca hubo la más mínima fricción entre nosotros por esas diferencias. Recuerdo que uno de los primeros días de clase se presentó uno de los chavales judíos con una kipá, esa especie de boina pequeña que usan ellos. Lo primero que pensé al verle es que esa gorrita iba a acabar volando sobre las mesas en el primer cambio de clase. Pues no. Como si fuera lo más normal de mundo. Después me contó aquel chaval que para ellos, además de ser un símbolo de respeto a Dios porque sirve para recordar dónde acaba el hombre y dónde empieza Dios, era una señal de luto: hacía unos días había muerto su abuelo. Como para haberle hecho volar la gorrita… Algo parecido pasaba también cuando algún compañero o amigo musulmán guardaba el Ramadán; nunca oí ninguna broma ni nada parecido. Se sabía respetar lo que era diferente y convivir con lo que era distinto.

Me acordé de esa anécdota estos días, y no solo por lo que está pasando entre israelíes y palestinos, sino por lo que nos está pasando aquí, en nuestro propio día a día, en nuestra propia sociedad, en la parece que también día a día estamos olvidando las normas de convivencia y tolerancia que hace años un puñado de buenos políticos supieron transmitir e instaurar.

Ahora nos llenamos la boca hablando de pacifismo, pero si uno se cree pacifista y mira a lo que se llama ser pacifista en nuestra sociedad de hoy, empieza a dudar si no se habrá equivocado de mundo o de pacifismo; nos llenamos la boca hablando de democracia, pero si uno se cree demócrata y lo que más le gusta de la democracia es la idea de que siempre se respetarán en plenitud los derechos de las minorías, pronto descubre que mejor es que te libre Dios de ser parte de una de esas minorías.

Se nos llena también la boca hablando de libertad, claro, pero si uno cree en la libertad de poder opinar lo que piensa, pronto cae también en la cuenta de que nuestra sociedad actual tiene el lastre de la supuesta obligación de "pensar en bloque", y lo grave es que, además de recortar la libertad de discrepar, todavía se crean suficientes argumentos para convencer al que piense distinto de que se están respetando sus derechos y de que si se quejan lo hacen sin razón, con lo cual uno se queda sin el derecho y con la mala conciencia de protestar injustamente. Se está creando una sociedad que impone una determinada postura supuestamente correcta y a partir de ahí lo único válido es solo esa postura; y si hay que decir que una merluza es una gallina, pues se dice que es una gallina y punto. Lo único que vamos a acabar considerando permitido es eso, pensar en bloque y no disentir. Lo malo es que cada vez hay más personas que abdican de la libertad de pensar a cambio de que les garanticen la libertad de ser igual que los demás y de que no te pongan en la picota por pensar distinto. A este paso nos van a acabar fabricando en serie, como a los muñecos.

Pues lo siento, pero da la entera impresión de que ese espíritu de intransigencia con lo que discrepa de lo que se quiere hacer "lo normal" se va aposentando, se va quedando como huésped en nuestra casa; es ese invitado que no ha llamado al timbre pero que ya está sentado en la mesa. Por eso me acordé de la gorrita de mi compañero; no sé el tiempo que le duraría hoy en la cabeza.