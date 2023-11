Siempre tuve singular predilección por el filósofo Inmanuel Kant, que a la vez de encantador e ingenioso era más raro que un perro verde. Hoy tal vez se diría que era TEA, "asperger" o alguna cosa de esas; porque nunca cambió ni su dieta ni su horario y a su muerte, sus últimas palabras fueron "está bien" . Le admiro en estos tiempos que se está elevando la condición animal al nivel humano porque él afirmó que solo los humanos pueden decidir libremente qué curso de acción seguir en cada situación mientras los animales están atrapados por sus instintos. Además introduce la idea del imperativo categórico como mandamiento para regir el comportamiento, de tal manera que la moral tiene que ser fruto de un mandato nacido de la razón.

Lo que está ocurriendo en la política española para conseguir la investidura de Pedro Sánchez causa controversias por los distintos planteamientos éticos de la colectividad social. Aparentemente los criterios para pactar aceptando amnistía y lo que sea, tienen como referencia la moral maquiavélica que plantea que cuando el fin es lícito los medios también lo son. El florentino autor de El Príncipe afirma: "En las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito; y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse".

Pero volviendo a Kant, probablemente ese deseo de tener el poder como sea, superando el imperativo categórico se aproxime más a instinto que a razón y convierta a quien lo tiene en animal: oveya.