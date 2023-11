Ahora que llueve menos , que se secan pantanos y desparecen acuíferos, no tiene que sorprender que el precio del agua aumente, dada la escasez de la misma. De persistir esta situación, el agua puede convertirse en el petróleo del futuro, con las limitaciones que esto genera en toda España y más en esta España turística nuestra que ya aconseja un uso racional de la misma en los hoteles de lujo, y también en nuestra tierra, tildada en su día, por la abundancia de agua, de la tierra del paraguas. Si esto ya alarma en Asturias- véase el problema de Lieres-, que no pasará en las tierras del sur, donde la desertización avanza cada año, lenta y persistentemente, disminuyendo población, cerrando pueblos, dificultando la vida. No hace mucho uno de los ideólogos más reputado del momento, el señor Monedero, dijo que el principal problema de España era la desertización. Problema que agrava más la existencia de la llamada “España despoblada” y que limita la existencia del medio rural que asiste impasible al éxodo de población- solo se quedan los mayores- y el peligro que ello entraña para la pervivencia de la especie, pues por faltar ya falta leche para elaborar quesos. Quizás tengamos que acudir al diseño en 3D para conseguir harina, jamón, chorizos, salmón, bacalao, y que no tardando mucho las farmacias se conviertan en restaurantes. ¡Adiós a la cocina de los sabores!

Esto que es palpable en muchas tierras de España, también es evidente en todos los concejos de Asturias e incluso en el mismo Siero, donde la maleza y los “escayos” son los dueños de las praderas, llegando a los límites de viviendas y caminos, e invadiendo o constriñendo caminos públicos – sendas peatonales desaparecidas- , el alumbrado público, palos del teléfono, con el consiguiente perjuicio y peligro, y trasladando la impresión de pueblos más pequeños ,en ruina, desamparados, con cierto exotismo en verano, a punto de ser absorbidos por la madre naturaleza. Aumenta lo que podríamos llamar bosque, selva, disminuyen los ‘praos, huertas’ ¿En qué se han quedado muchas tierras de maíz y fabes de mi infancia?…La zona rural exige un estudio riguroso, un replanteamiento serio, si es que de verdad la queremos preservar y potenciar… Expuesta esta preocupación que me invade siempre que deambulo por mi pueblo, vais a permitirme que me centre en un tema al que no damos importancia o al menos no la debida, y es el de nuestro idioma nacional, el idioma que nos identifica como nación, el castellano o español. Ahora que hay tan reivindicación política más que idiomática en defensa de las diferentes lenguas de España, no viene mal recordar que nuestro idioma nos permite comunicarnos con seiscientos millones de personas, que habitan en diferentes lugares de orbe terráqueo, que incluso, en el mismo Nueva York, tenemos emisoras de radio, televisión y prensa en castellano, que son muchos los neoyorquinos que hablan nuestro idioma, y que gracias a él nuestras exportaciones se han incrementado considerablemente en los últimos tiempos.¿ Alguien se imagina a un vasco o a un catalán hablando en su lengua para conseguir carga de trabajo para sus empresas en Méjico, Argentina o Perú? Y además es el segundo idioma que más alumnos tiene y de ello bien se encargan los diferentes Institutos Cervantes existentes por el mundo. No deber haber ningún enfrentamiento entre las lenguas. Cada cual es muy libre de usar el idioma que quiere o prefiere, y por muchas leyes que constriñan o apoyen el uso de un idioma, siempre será el ciudadano libre, quien usará el que quiera, pero no viene mal recordar, ahora que estamos en tiempos de tanta reivindicación, que la mayoría de las lenguas de España, excepto el vasco, son de origen latino , que se abastecen de un mismo manantial, de un mismo acuífero, el latín, la lengua del Imperio romano, y a la que acudimos siempre que surgen dificultades ya en busca de sufijos, prefijos para crear palabras nuevas como hacen los científicos y técnicos , ya en busca de una etimología, de un concreción semántica, de una precisión… y que últimamente, injustamente, torpemente, hemos relegado al olvido en nuestros planes de estudio, con el daño que eso ocasiona al resto de sus lenguas filiales (gallego, catalán, castellano, italiano, francés, rumano…) y es que a través de un idioma se trasmite una visión de la vida, de la realidad, -la lengua es sangre del espíritu decía Unamuno- y basta para ello darse un paseo por la Roma actual. Hoy, como decía un profesor mío, hablamos hoy el latín del siglo XXI: El castellano. Ahora que tanto necesitamos la ayuda de emigrantes que cubran nuestras demandas de empleo, se comprueba que el idioma facilita la resolución del problema y que el mayor número de emigrantes son hispanoamericanos. P.D . No quiero terminar sin hacerme eco de dos noticias: 1. Dimite el primer ministro portugués don Antonio Costa que en rueda de prensa aclaró a los periodistas el motivo de su dimisión: ”Yo no estoy por encima de la ley. Si hay alguna sospecha que sea investigada… Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”. Fuera de los aciertos o errores que la Justicia investigará, estas palabras revelan un alto sentido del deber digno de encomio. ¿Hubiera sido posible aquí? 2. La revista Actualidad Económica del Mundo confirma que Asturias es la región donde más se teletrabaja del norte de España y la tercera de España. ¡Enhorabuena!