Inteligible

Pienso que nos pasó a casi todos. Cuando supimos la noticia del acuerdo para llevar a término la "Ley de Amnistía" tuvimos dudas serias sobre la conveniencia y estas dudas superaron los límites de las adscripciones e ideologías políticas. No se trataba de ningún otro interés más allá de lo que se consideraba Justicia. El Gobierno, entonces en funciones, era consciente de ello y sabedor de las grandes discrepancias de un enorme sector de la sociedad. Aparece entonces en escena el genio Bolaños y dice más o menos que para tranquilizarse lo importante es leerse la ley. Yo le hice caso, porque él es abogado de reconocida sapiencia.

Empiezo la lectura y comienzo viendo que de las 21 páginas que forman la disposición en sí que se remitió a la Mesa del Congreso de los Diputados más de la mitad corresponden a la "Exposición de motivos". Leo y veo demasiada letra para algo que ellos consideraban de necesidad, constitucional y conveniente. Si fuese una ley para acabar con la pobreza o dar vivienda a los sin hogar, con tres líneas se expondrían sobradamente los motivos. Interpreté que ni ellos mismos debían estar muy de acuerdo con los "motivos". Sigo leyendo el articulado y veo que se amnistía casi todo lo relacionado con "El Procés" y las violaciones legales que se produjeron. Bueno, empecé a tranquilizarme cuando leo los delitos excluidos según artículo 2: a) entre los que están actos dolosos que hayan producido muerte, pérdida de un órgano, de un sentido, impotencia o esterilidad; cuando sigo leyendo, el apartado f) del mismo artículo incrementa mi tranquilidad, porque veo que se excluyen los delitos con motivaciones racistas, antigitanas... Y lo que ya me produjo la calma total: cuando se aprecien motivaciones de discriminación por orientación o identidad sexual o de género. Voy y dejo de leer. Me tomo el pulso, mis pulsaciones ya estaban en límites normales y comencé a sentir la necesidad de cerrar los ojos y dormir. Así fue. Soñé que Bolaños se me acercaba, me abrazaba y me decía afectuosamente: "¿Ves cómo lo ibas a entender?"