Lo siento, me equivoqué

La historia de hoy se la escuché a una amiga médica en una comida a la que asistí hace unos días. Fuimos a celebrar la jubilación de otro de los amigos del grupo y allí nos contó aquella chica, a la que ya tampoco le queda mucho para poder jubilarse, lo que le sucedió al poco de empezar a trabajar. Fue en un hospital de una provincia cercana. Ella había escogido la especialidad de pediatría, lo que siempre quiso hacer, y después de tanto esfuerzo para poder conseguirlo, se sentía la persona más feliz del mundo. La cosa es que al poco de empezar, por las circunstancias que fueran, tuvo un error que pudo haber sido grave: se equivocó con la medicación que le puso a un crío que estaba ingresado. Al poco se dio cuenta del fallo y pudo llegar a tiempo para rectificarlo. Pero el error estuvo ahí; y una vez se solventó la situación, lo primero que hizo se lo pidió el cuerpo: fue ir a pedir disculpas y dar explicaciones a los padres del niño. Y así quedó la cosa. Pero en su cabeza no paraba de girar la idea de lo que pudo haber sucedido por culpa de su error; y le empezaron a visitar las noches en vela y cada vez más las inseguridades en su trabajo. Se estaba empezando a plantear que no servía para aquello…

Una mañana, estando en el hospital, le avisaron de que los padres de aquel crío querían verla. "Se me vino el mundo abajo –contaba–, pero no les podía decir que no; cuando iba camino de la sala en la que estaban, pensaba que posiblemente fuese la última vez que iba a caminar por ese pasillo siendo médica, estaba dispuesta a colgar la bata y dejarlo todo. Y allí entré, con la mirada al suelo y las piernas temblando. Entonces sentí una mano que me agarraba el brazo con suavidad, y la voz de aquel padre que me dijo: ‘Tranquila, solo venimos a decirte que nuestro hijo está perfectamente y a darte las gracias por lo que hiciste por él’. No supe cómo reaccionar, simplemente me abracé a ellos y me puse a llorar como una tonta, como si hubiera vuelto a aprobar la oposición para poder trabajar allí. Solo por aquellas palabras de ánimo, cuando volví caminando por aquel pasillo iba otra vez llena de confianza y de ganas de seguir día a día con mi trabajo, las mismas que me han seguido acompañando durante todos los años de mi vida profesional".

Así nos lo contó. La cosa es que durante el resto de la comida no pude dejar de pensar en cómo hubiera actuado yo si hubiera sido el padre de aquel crío. Y pensé también en todos los errores que, como todos, yo mismo he podido cometer en mis ya casi cuarenta años de vida profesional. Y cómo también, y eso que lo mío son papeles y siempre tienen arreglo, las veces que he tenido que decir: "Lo siento, me equivoqué", ha habido quienes han respondido: "Tranquilo, eso nos pasa a todos". Pero también los hay que han puesto cara de perdonavidas y respondido malamente. Y me puse a hacer cábalas de cómo he respondido yo cada vez que ha sido a mí a quien le han tenido que decir eso de "lo siento, me equivoqué".

La cuestión es que, los que estamos al público, notamos, sobre todo después de la pandemia, que la mala educación y hasta la ira está ganando continuamente terreno en nuestra sociedad. En esta última semana he visto casi dos trifulcas: una por el gravísimo error de un empleado de una gasolinera que atendió antes a un coche recién llegado que a otro que estaba antes; y la otra por el también gravísimo error de un camarero que igualmente atendió a unos recién llegados antes que a otra mesa que estaba esperando. Así es la cosa de importante. Parece que nos estamos cargando de cadenas por nuestras propias intransigencias, y lo más grave es que estamos tan habituados a esas cadenas que ya no las percibimos.

Pues sí, todavía sigo pensando en cómo hubiera actuado yo si hubiera sido el padre del crío, y en que como consecuencia de lo que yo hubiera hecho, aquella vuelta por el pasillo hubiera podido ser distinta; quizá la última de mi amiga en el hospital.