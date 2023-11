Uno de los conceptos con menos apoyo y cultivo es el de verdad y más ahora, en tiempos populistas, en los que impera la máxima nazi de que una mentira dicha mil veces repetidas se convierte en verdad. No se necesita mucho esfuerzo para comprobarlo, basta rastrear la campaña de intoxicación diseñada para tratar de justificar lo injustificable, que es la concesión de amnistía a quienes ni se arrepienten y piden perdón por lo que han hecho en octubre de 2017, para desestabilizar a España y trocearla. Y todo ello por la necesidad perentoria de tener poder y repartir beneficios entre sus seguidores, aunque vaya en quebranto del bien común.

Si esto es grave en cualquier ciudadano, más en aquellos que tienen y ejercen autoridad. Un ciudadano común, como quien les escribe, no puede entender que según quien juzgue un hecho, unos lo vean favorable y otros desfavorable, y me refiero en especial al estamento jurídico. Así, en las decisiones que tiene que tomar el poder judicial, se habla de magistrados conservadores y de magistrados progresistas, unos propensos a una resolución y otros a otra, y siempre tomando como base la misma ley, el mismo lenguaje jurídico, monosémico, poco dado a variaciones, en aras a preservar y retener la máxima objetividad, para no generar confusión, ambigüedades, pero ni por esas. Como si la verdad fuera progresista o fuera conservadora, cuando todos sabemos que la verdad es la que es, se basa en hechos, acciones, sucesos, decisiones…. No admite adjetivos, es objetiva, sobria , austera, es de quien en ese momento la tiene , la practica y la defiende. No puedo entender que pueda haber intelectuales y menos aún juristas que desprecien la verdad a cambio de unos monedas, unas prebendas o un ascenso profesional…Quien practica y apoya la mentira, la justificación trampa por mera ambición personal, desmerece de su cargo, profesión y seguro que no tardando mucho buscará refugio en siquiatras de prestigio. Casos hemos tenido, recientemente, que han empañado la imagen de la justicia española y otros que incluso han acabado en el exilio voluntario. No soportaban los muchos remordimientos que les acosaban, con lo feliz que es uno poniendo la cabeza en la almohada y durmiendo.

Desde pequeños se nos decía que la verdad nos hará libres, y hemos sido muchos quienes hemos hecho de ese axioma norma de conducta y muchos los que han dejado voluntariamente sus cargos y prebendas a la mera sospecha o cuando su conducta no se adecuaba al cargo o dignidad que representaba.

.Es obligación de todos, dignificar la política, prestigiar las instituciones y esto pasa por el respeto a la verdad y a la justicia, que deben ir de la mano, si de verdad queremos un progreso real, auténtico. De nada sirve la simulación, el engaño, pues siempre la trampa sale a relucir…y ejemplos tenemos . Uno puede pertenecer al partido que quiera, pero su militancia debe siempre respetar la verdad y más aún la verdad contrastada, ya que la verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero .Decía con acierto el cardenal Newman que para entrar en la iglesia había que quitar el sombrero, pero no la cabeza. Recientemente, el PSOE para dar sensación de legalidad, de transparencia, de democracia interna, de consulta a las bases, sometió a votación, sin mucha explicación, su pacto con Sumar y los posibles pactos con otras fuerzas minoritarias, y el Asturias el resultado fue el siguiente: El 82% de los militantes que han votado han dicho sí a esos pactos insolidarios y desiguales , concretamente 2994 militantes; 625 en contra. ¿Se han ajustado a la verdad?¿Han respetado el artículo 14 de la Constitución que dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social? ¿Les gusta la España de dos velocidades? Dicen los pedagogos que muchos de los problemas de los padres actuales es que no se atreven a decir que ‘no’ a sus hijos. ¿Cómo acaba el tema?...

Para concluir este artículo, quiero hacer una leve referencia a las elecciones argentinas y es que creo que no hay asturiano que no tenga algún lazo con la tierra gaucha, y a raíz del triunfo de Milei me vienen al recuerdo unas palabras de mi abuelo Benigno, que después estar cuarenta y cinco años en Rosario de Santa Fe(Argentina)(1925-1970), al ver subir al avión de regreso a Buenos Aires a Juan Domingo Perón y a su mujer Isabelita me dijo unas palabras que como adolescente que era aún perduran en mi cabeza y considero oportunas para juzgar la realidad actual.

-Este señor, por Juan Domingo, como se atreve a volver a Argentina, si fue quien la arruinó…

Hace unos días un amigo argentino me dijo: ”Esperemos que resulte bien. No sabemos si queríamos a Milei, pero si estamos seguros de no querer a esta mafia…”.

Creo que es un error que el Presidente Sánchez aún no haya dado la enhorabuena al Presidente argentino. España y Argentina son dos naciones que se necesitan y se deben entender…

P.D. Estos días el presidente Sánchez, como si no tuviera bastante con los problemas que le rodean, se ha ido a Gaza par intermediar en el conflicto palestino-israelí. Le deseo éxito en la intermediación, y ahora que se inicia la etapa de la elaboración de los presupuestos del 2024, le recuerdo que Israel gasta en I+D+i el 5,6% del PIB. En España no llega al 2%...concretamente el 1,43% en 2021.