… Que el separatismo es dinero de todos los españoles…”. Con coplillas parecidas a éstas se tensionaba la vida española a medidas de los años treinta del siglo pasado, y ahora parece que vuelve a repetirse con casi idénticos protagonistas: el separatismo.

No quisiera hablar de estos temas, pero la realidad es tozuda, y más cuando estamos en vísperas de que se reúnan en Ginebra, separatistas catalanes, comandados por Puigdemont , con miembros autorizados del Gobierno español y todo con el mayor secretismo y opacidad, como si habláramos de un Gobierno en el exilio, y todo esto como colofón de una semana de presentaciones, inauguraciones, tensiones, mentiras, secretos y desmentidos. Ya no se sabe si gobierna Sánchez, Podemos o Puigdemont, la Unión Europea o el nuevo Frente Popular de todos contra el PP y Vox, algo que ya estaba previsto antes de las elecciones del 23 de julio, cuando desde estas misma columna avisé que la estrategia de Sánchez era evitar que el PP y Vox consiguieran los 176 diputados que necesitaban, algo que lograron con la ayuda del mismo PP que se confió con el triunfo obtenido en las municipales y autonómicas del pasado mayo, y basta para ello hacer un estudio pormenorizado de las candidaturas presentadas en diferentes autonomías y en especial en el caso extremeño.

El pasado martes, día 28 de noviembre, a las 19:30 horas se presentó la plataforma cultural “Fundación Neos” en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava en Oviedo, con lemas como “Hay esperanza” “Porque no todo vale” . Acto presentado y coordinado por la periodista Isabel San Sebastián y con ponentes de la talla de Don Javier Martínez Fresneda, Director de Neos , cuyo objetivo es crear personas de principios, coherentes y valientes; de Don Jaime Mayor Oreja, impulsor también de esta plataforma, que nos dijo que Neos es una alternativa cultural basada en el humanismo cristiano, que busca frenar el declive de una Europa débil, decadente, cómoda,-añadiría yo inerte- que prefiere una mentira cómodo a una verdad incómoda, que habló de la falta de trascendencia y que reivindica el papel primordial de la fe – la fe no se impone, pero no se esconde-, de la familia , que nos dijo que los momentos de más felicidad de nuestra vida no cuestan dinero y que nos animó a defender lo obvio en tiempos de relativismo y postverdad. Otros ponentes fueron los siquiatras Don Ángel García Prieto, don Manuel Bousoño, la escritora Doña Carmen González Casal, el profesor de Derecho Don Javier Junceda y el catedrático de Derecho Civil Don Ramón Duran Rivacoba, que nos recordó que el único peligro que tiene el amor a la patria es la desidia en defenderla. Cerró el acto María San Gil, que pidió la colaboración y el apoyo de todos para esta plataforma cultural Neos, ya que como muy bien indicó Mayor Oreja, no puede haber alternativa política sin alternativa cultural. La afluencia del público sobrepasó el aforo previsto y a pesar de la duración del Acto, fue del agrado de todos.

Al día siguiente, miércoles 29 de noviembre, se inaugura el Ave Madrid-Asturias, que va a permitir que Asturias no acabe en el Pajares, sino que se abra a España. Se acabaron las lejanías y dificultades para acceder a la Meseta y conectarse con la capital del Reino. Ya se puede ir a comer a Madrid y volver en el día. Se abren oportunidades que debemos aprovechar. Muy apreciadas y valoradas las palabras agradecidas del Presidente del Principado, Sr. Barbón, al recordar al madrileño, oriundo de Asturias y Presidente de Renfe desde el 18 de junio de 1980 hasta el 4 de septiembre de 1982, don Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, diputado de UCD, que desde su presidencia patentó la idea y lucho por llevarla a cabo, a pesar de las incomprensiones y oposición política de entonces – recordemos que tuvo que constituirse una Plataforma Pro-Variante del Pajares- para que se asumiera tan necesario proyecto, y también muy certeras las del Presidente de Castilla-León, Sr. Mañueco , cuando recordó que fue el presidente don José María Aznar López quien incluye en el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007(PIT) el trayecto de Madrid-Oviedo como línea de alta velocidad, y poco antes de las elecciones de 2004, en febrero, se puso la primera dovela, y después apoyada por lo sucesivos presidentes españoles. El presupuesta era entonces de 1.085 millones de euros. ¡Enhorabuena a todos y Asturias agradecida! Se abre una nueva etapa.

Pero como se suele decir, que poco dura la alegría en casa del pobre, pasados los fastos, los titulares de prensa hablan de tensiones diplomáticas con Israel, que no presagian nada bueno. De siempre periodistas solventes y de larga trayectoria dicen que toda persona que aspire a la presidencia de los EEUU debe contar con el apoyo judío, y Biden apenas surgió el conflicto ya estuvo en la zona, ya que es un tema de su máxima prioridad. La incontinencia verbal siempre juega malas pasadas. No estamos para política de Facultad, como cuando se quiso vetar los contratos de fragatas árabes en los astilleros de San Fernando o cuando se decía que el Ministerio de Defensa no era necesario. No viene mal recordar que la política es el arte de lo posible. Practiquemos la política de gestión y no la de tensión, que es lo que demanda la ciudadanía.

El último capítulo de esta semana y muy desagradable viene marcado por la intromisión del Poder ejecutivo en las áreas de Justicia, y todo especialmente para justificar lo injustificable: la concesión de una amnistía para obtener el apoyo del separatismo. Si se rastrea los últimos cambios acaecidos en ciertas instituciones de las que depende la tramitación de la Amnistía, se observan ciertos cambios de personas y otras anomalías técnicas (rapidez, saltarse informes preceptivos en un tema de tanta importancia…) … tendentes a lograr que lo que era inconstitucional antes del 23 de julio, ahora sea constitucional. A poco que se rastree se ven sospechas, posible materia punible, y la pregunta que uno se hace es si “España un Estado de Derecho”, sujeto a leyes. Responsabilidad que compete a todos, a España, y también a la Unión Europea…¿La detención de Puigdemont en Alemania, según el requerimiento del juez Llarena era un tema interno de España o de la Unión Europea?…Ahí intervino la justicia europea, con sorpresa y difícil justificación para el resto de los españoles…Veremos en qué acaba todo esto… La Constitución Europea se votó en España un 20 de febrero de 2005, con la victoria del “sí”, con el 77% de los votos y con una participación del 41,77% ¿Qué pasaría hoy? Hay mucho desencanto entre la población.

P.D. “Éste es el reino, amigos, de la interrogación y del lagarto…¿Quién ha roto la luna del espejo?¿Quién ha sido?...” (León Felipe)