El miércoles, 6 celebrábamos el cuadragésimo quinto aniversario de nuestra Constitución. Fueron más de uno a quienes oí llamar a ese día "Día de la Prostitución". En principio me pareció hasta mal, porque una cosa tan seria como la lacra que afecta a infinidad de personas explotadas, no resiste bromas. Es más, hasta lo comenté con uno de quienes así llamó al día de nuestra Carta Magna. Él me dijo que era que yo sólo seguía la primera acepción del diccionario de la RAE. La segunda, comentó, dice textualmente respecto a prostituir: "Deshonrar, vender su empleo, autoridad etc., abusando bajamente de ella por interés o por adulación". Y continuó preguntándome: ¿Conoces a alguien de los que hoy parecen honrar nuestra ley suprema que deshonran su cargo, que se vendan por poder, autoridad, dinero u otra serie de cochambres para una moral normalmente constituida? Y además no se aleja mucho de la primera acepción del término. Las personas que se dedican a esa actividad hacen ver al cliente su interés por él, en muchos casos lo adulan y hasta pretenden aparentar que es un acto de amor. Pero al final es el vil metal lo único que lo paga. Finalizó diciéndome que todo lo que estamos viviendo, sobre Constitución sí, con amnistía y referéndum, va a ser al final una cuestión solamente crematística, pero entretanto nos quieren entretener atontándonos con el bien de nuestro país. No supe qué decirle sólo le respondí que yo seguiría llamando al 6 de diciembre "El Día de la Constitución"