Es tal la intensidad de intereses que se mueven en nuestro entorno que casi se puede decir que casualidades pocas -algunas hay- , que casi todo tiene una estrategia, una motivación, y creo que ya va siendo hora de bajarse del guindo y reconocer, aunque nos pese, que muchos logros políticos no se deben a la palabra, a la buena y excelente argumentación ni a la ideología que se profesa, sino a la presión, a la violencia, al afán de poder que no conoce límites, sirva de ejemplo el beneficio obtenido por el separatismo catalán, concretamente en la negociación con Esquerra Republicana, para conseguir que le perdonen a Cataluña una deuda de 15.000 millones de euros , que es un 20% de lo que debe Cataluña a España en denominado Fondo de Liquidez Autonómica. Una vez más se evidencia lo que ya decía nuestro maestro Quevedo de “Poderoso caballero don dinero”, aunque lo envuelvan en papel regalo de nacionalismo, separatismo. La pela es la pela, y el que venga detrás que se apañe. Cuenta Manuel Chaves Nogales en su fabuloso libro “Juan Belmonte, matador de toros” – se lo recomiendo para estas Navidades- , que la primera vez que toreó en Barcelona, allá por 1913, hizo un descubrimiento “descomunal “ que contaría a sus amigos de Triana , y “es que los catalanes sacaban el tabaco para ellos solos. En San Jacinto contaba estas cosas y no me las querían creer”. Más allá de la anécdota, con tantas limitaciones al tabaco y la nueva modernidad, supongo que ese hábito ya no arraigue.

Cuando escribo estas letras se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, Patrona de España y del Arma de Infantería entre otros muchos atributos, y para los católicos una de las fechas más solemnes del año litúrgico recién estrenado y es que la Virgen María es referente, camino y apoyo para cada creyente y más en tierra hispánica. Todos recordamos sus salvíficas palabras de “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra…”. En los cuarteles militares se recuerda la efemérides del monte Empel, en la isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Waal, donde quedaron sitiados 4.000 soldados españoles – desconozco el porcentaje de catalanes, vascos, andaluces, asturianos…- cuando el ejército rebelde inundó la zona al destruir unos diques, y obligó a los españoles a excavar unas trincheras para defenderse de una casi segura muerte y entonces uno de ellos , el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, encontró su imagen mientras paleaba. La compañía lo interpretó como una señal y se encomendaron a la Virgen. Esa misma noche, un repentino viento gélido, heló las aguas que rodeaban Empel y los barcos rebeldes tuvieron que retirarse para no quedar encallados. Cuenta el capitán Alonso Vázquez (1556-1615) en su libro “ Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese” que, y citó textualmente: “Cuando los rebeldes iban pasando con sus navíos río abajo les decían a los españoles, en lengua castellana, que no era posible sino que Dios fuera español, pues había usado con ellos un gran milagro”. Años después y a raíz de esos hechos la Virgen Inmaculada es Patrona y Protectora de España desde el año 1644, y Patrona del Arma de Infantería desde 1892 por Real Decreto de la reina María Cristina Ahora , en pleno adanismo, en pleno auge del presente, con menosprecio del pasado y desprecio del futuro, que desvaloriza al ser humano y lo convierte en mero objeto de consumo, preocupado solamente por el alimento de sus tripas, no viene mal recordar las gestas de quienes nos precedieron y no pusieron reparos, ni límites , para confesar y y defender sus ideales , con la finalidad de legar a las generaciones venideras un mundo mejor, más humano, más armónico y esperanzado, aunque en ello les fuera la vida. Algún día hablaré de los muchos héroes anónimos que pasean por nuestras calles. Ahora que se quiere enterrar la historia no viene mal recordar efemérides como la descrita, ya que lo que nos rodea mueve poco a la edificación personal, a la generosidad, a la entrega, ya que en el mundo del “yo”, no existe el ‘tú’, el ‘prójimo’ , ni la dignidad… De los cuarenta y cinco años de la Constitución del 78 prefiero no hablar. Ya he dicho en su día lo que tenía que decir… El frío de diciembre se ha notado en el ambiente y los responsables políticos están a la que salta. Nadie se fía de nadie, y lo cifran todo a ver qué pasa, aunque se incumpla el artículo 2 de la Constitución que dice: “La Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. No quisiera concluir esta letras sin felicitar a la ministra Calviño por su nombramiento como Presidenta del Banco Europeo de Inversiones, desearle el mayor éxito en su gestión y rogarle que esa deseable armonización fiscal que se intenta en Europa, sea también una realidad en España, donde hay autonomías con un trato fiscal más diferente y beneficioso que otras, véase País Vasco, Navarra y ahora Cataluña. Un dato para la reflexión: el Instituto Juan de Mariana recientemente ha dicho que la deuda pública española asciende a 29.500 euros por habitante. Recuerden que no se puede entender España sin la presencia y protección de la Inmaculada Concepción. P.D “ ¡Dejadme gritar! / Que ahora aquí, en el mundo de la sombra, /el grito vale más que la ley…” (León Felipe)