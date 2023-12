Pues resulta que el otro día me puse a ordenar los artículos que llevo aquí ya publicados, generalmente los martes, y contándolos caí en la cuenta de que con este ya van cien, o sea y para los de letras, uno más que noventa y nueve y uno menos que ciento uno.

Fue a principios del año 2022 cuando Evelio González Palacio, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, me invitó a escribir una colaboración semanal para el periódico. Evelio y yo compartimos alguna vez de guajes el andar corriendo detrás de un balón por esas benditas Pañedas y Figaronas de Siero; pero muy bien no debíamos de hacer aquello, porque el tiempo nos destinó a los dos a ganarnos la vida no con la noble práctica del deporte, sino con ese otro noble ejercicio de la palabra escrita; la suya, la palabra pública, envuelta en la luz y los taquígrafos de la prensa; la mía, la privada, guardada bajo el secreto del protocolo notarial.

Cuando me lo propuso, tardé cero coma en decidirme, que escribir no ya un testamento o un documento de compraventa, sino lo que en cada momento te pida el cuerpo o el sentimiento, es un ejercicio puro del alma, y ese es un deporte que también de cuando en cuando conviene practicar.

Ciertamente, en un primer momento tuve la duda de si lo que iba a expresar sería del gusto de los posibles lectores, ese miedo a no hacer bien lo que quieres hacer bien, o por lo menos lo mejor que sepas hacerlo. Quien lo probó lo sabe. Pero después me dije a mí mismo: a ver campeón, si te dan la posibilidad pues a ello, y al que le guste lo que vayas a decir, bien, y al que no, que pase de página, que mientras te dejen tuya es la palabra, y además de cantores de silencios está el mundo lleno.

Y así empecé a escribir estos cien artículos que se han ido publicando, en los cuales he intentado recordar el consejo que a Rafael Nadal, el tenista, le dio su tío y entrenador: "Entra siempre en la pista con buen ánimo y no rompas nunca una raqueta". En algunos de esos artículos solo intenté contar algo más o menos de actualidad o cercano; en otros quise dejarme el alma, pero solo me dejé algo de piel; en otros fue la piel lo que me llevó hasta el alma; y en otros no falta más que el trozo de tarta con almíbar; es lo que hay.

Cuando alguna vez releo alguno de ellos, he sabido cuáles están inspirados y cuáles no. En el fondo, es muy fácil descubrirlo: los inspirados son aquellos que he escrito olvidado de mí, sumergido en la escritura, abandonando el texto a su suerte; los menos inspirados, en cambio, los que he trabajado más, los que he planificado y redactado de forma más racional y menos intuitiva. Por eso creo que para escribir, como para vivir o para amar, no hay que apretar, sino soltar; no hay que retener, sino desprenderse. Lo que pasa es que a veces lo hacemos muy complicado.

En todo caso, las palabras son la sangre del espíritu y, si nos faltan, no nos queda otra que ir por la vida sin poder expresar lo que sentimos y deseamos comunicar a los demás. Gracias, pues, a Evelio y a este periódico por permitirme esa comunicación; y a los posibles lectores por leer lo que expreso.

Espero, a los que los hayáis tenido la paciencia de leerlos, que al menos alguno os haya gustado; con eso me quedaría más que satisfecho. Y sobre todo y siempre, gracias por vuestra atención.

PD. Este puente, la Asociación de Amigos del Camino de Siero, Noreña y Sariego hemos hecho el Camino Inglés, el que sale desde Ferrol, de solo ciento y poco kilómetros; una vía muy guapa y asequible. Y como siempre y cada vez más, constatamos que el Camino de Santiago, por cualquier ruta y ya casi también en cualquier momento del año, es un auténtico río de vida. Por cierto, el Apóstol estaba en su sitio, donde siempre; eso de que estaba en Vigo viendo las luces debió de ser un falso rumor. Lo que sí es seguro es que no va a venir a ver las de Pola. Igual el año que viene, si las hubiere… claro.