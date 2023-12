Parece que hace unos trescientos años se inició en Alemania la actual tradición de la iluminación navideña. Se iluminaban con velas caminos, árboles y casas tratando de comunicar el espíritu navideño. Nada que ver con las actuales iluminaciones que se han convertido, en no pocos casos, en una competición. Lo que es indiscutible es que para muchos, entre los que me incluyo, inspira ánimo y despierta evocaciones agradables el ver nuestro entorno iluminado. Ciertamente que para quienes creen que la luz de Belén es la única que puede iluminar los corazones, solo luces como las de las cerillas de La Vendedora de Fósforos pueden vencer el frío y la oscuridad. La mayoría de los polesos lamentan que este año no haya la oportuna iluminación en la Pola, y como hay que buscar a responsables de nuestras frustraciones, ahí está el Ayuntamiento.

Cualquiera sabe que la iluminación navideña no fue nunca de competencia municipal y que si ilumina la Pola el resto de localidades tendrían el mismo derecho. Lo más probable es que nuestra oscuridad sea fruto de las decepciónes, críticas y sinsabores de quienes se responsabilizaron para que en las anteriores navidades tuviésemos una digna iluminación. Como casi siempre, no valoramos lo que otros hacen hasta que dejan de hacerlo.