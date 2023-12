Igual es cosa mía y de mis años, pero no recuerdo Navidad menos ilusionante que ésta. Y no tiene nada que ver con la iluminación en la Pola. Las enseñanzas religiosas en mi infancia me informaron de que Herodes, temeroso del poder que traería el Salvador, decidió hacer la Matanza de los Inocentes. José y María fueron avisados con la suficiente antelación como para huir hacia Egipto. Me dio por pensar que probablemente el viaje lo hiciesen atravesando la Franja de Gaza que linda con Egipto y en el peligro que supondría hoy una huida a la "Tierra de los Faraones".

Sé que la controversia está servida y que frente a quienes opinan el derecho que Israel tiene a protegerse, está la opinión de quienes consideran que Palestina tiene derecho a consolidarse como país, y que desde 1947 la resolución 181 de la ONU establecía un reparto del territorio al 55 y 45 por ciento entre judíos y musulmanes. Ciertamente que casi de inmediato comenzaron los enfrentamientos que llevaron a donde estamos. Pero a lo que iba, la tierra de Jesús y... ¡cómo está! ¡Y tantos inocentes que no pueden huir de la muerte! A ver si entre todos, con la ayuda del que mañana viene, podemos hablar de paz.