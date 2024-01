La importancia de nuestras experiencias en la niñez impregna nuestra vida. Pienso en ello por la festividad de Reyes. Con 7 años aún creía que eran los de Oriente quienes nos dejaban los regalos que rara vez pasaban de zapatillas, paraguas, útiles escolares o cosas que poco tenían que ver con juguetes. Ese año había visto en el escaparate una escopeta de dos cañones que pedí en la carta. Aproximándose Reyes, mis padres me dijeron que era posible que no me la trajesen. Dije que sin duda, que sabrían dónde la había y que yo había sido bueno. Los argumentos de mis padres, diciéndome que igual la pedían más niños y que es posible no hubiese para todos, chocaban contra mi certeza de que sí me la traerían. Y llegó lo peor. Fue entonces cuando me explicaron que no había tales Magos, que eran los padres quienes, recordando el regalo de Sus Majestades al Niño, ponían regalos a sus hijos.

Vi en sus ojos la ternura al decirme que ellos estaban pasando por dificultades, que éramos muchos hermanos y que la escopeta de dos cañones costaba mucho. No sé si dije algo y tal vez aquello me haya ayudado a controlar en el futuro mis frustraciones. Sí recuerdo pasarme toda aquella tarde de domingo anterior a Reyes llorando. Francamente, todavía hoy me produce cierta tribulación el día de Reyes. Incluso con el riesgo de ser considerado monomaniático, no puedo evitar el cantar, tal vez por resarcimiento, "La Noche de Reyes" de Carlos Gardel y siento no sé qué en los cuatro últimos versos de la letra. Por eso, compañero, como hoy es día de Reyes...