En plena Epifanía o Manifestación del Señor a la Humanidad, cuando está a punto de desaparecer la magia y el esplendor de estos días navideños, estamos todos con cara de interrogante ante lo que nos espera este año bisiesto de 2024, de trescientos sesenta y seis días, y el sentir de todos es desear que nos vaya bien, que nos traiga suerte, pero todos sabemos lo volátil y cambiante que es la vida. Y en estos primeros compases del año ya queremos cuanto antes vernos metidos en harina, compartiendo alegrías y pena, éxitos y fracasos, recuperar, volver a la normalidad, al mundo de los objetivos, estrategias, subidas y bajadas, alienarse… Son muchos los métodos, maneras y terapias para enfrentarse con la vida, y cada año las librerías anuncian y promocionan sus libros de autoayuda, quizás por aquello de que un libro ayuda a triunfar, y más ahora que la salud mental peligra y afecta personas de toda edad, pero especialmente a los más vulnerables (adolescentes , mayores en soledad…). Yo, en estos momentos iniciales del año, quiero recordar una máxima de un antiguo profesor que nos decía: “Los tres grandes bienes de la juventud son un buen libro, un buen consejo y un buen amigo”. Que puede convertirse en negativa a poco que nos descuidemos, “un mal libro, un mal consejo y un mal amigo”… Y44444444 es de ese peligro del que tenemos que protegernos y más ahora que la contaminación ideológica pone a prueba la civilización que recibimos y nos dimos. ¡Ya hay quien dice que las madres no deben amar a sus hijos si quieren que triunfe la revolución!

Esta pequeña reflexión me vino a la cabeza cuando al concluir la misa del mediodía de Navidad, en la parroquia de San Pedro de Pola de Siero, como es tradicional, a la salida del templo nos entregaron gratuitamente el libro de “Evangelio 2024”, Ciclo B, que contiene el texto del día de las Sagradas Escrituras y un comentario del mismo. Lectura reconfortante que no lleva más de siete minutos y de efectos beneficiosos. Todo esto me ha hecho pensar en la importancia de ese ‘Buen Libro’, en este caso la Sagrada Escritura, sin el cual no se entiende la cultura occidental ni la misma la cultura hispánica, que beben sus fuentes en sus páginas; sin el cual no se sostendría la moral civil que nos hemos dado y que evita las muchas tempestades que azotan la costa de ser humano. Libro que luce en muchas estanterías de nuestras bibliotecas, con buena piel, letra dorada y buen papel y que incomprensiblemente muchos creyentes, en un país de honda influencia católica como el nuestro, no conocemos como sería deseable… ¿Motivos? ¿Causas? En mi época de bachiller, allá por los 60, y con el título “Historia Sagrada” de la Editorial Vives, era asignatura de tercero que nos daba el Hermano Isaías , de gran interés y con mucho componente imaginativo, con episodios que se quedaron siempre en mi cabeza, ya fuese el de “Daniel y los leones”, ya el del “Martirio de los siete hermanos Macabeos”. Ahora que la releo a diario, al menos los siete minutos de rigor, también me sorprende por su narrativa, por sus imágenes y metáforas originales y bien buscadas, por su clara voluntad de estilo. Nunca es tarde para leer o releer el “Buen Libro” o un “buen libro" que nos haga sentir más humanos, más próximos, que nos ayude a ser mejores.

En mi casa siempre que llega Reyes los regalos tienen una variante libresca, sin caer en el consumismo. Se deben comprar solo aquellos libros que se merecen leer -aventura no fácil ya que hay mucha crítica engañosa- . Se tiene en cuenta las aficiones y gustos de cada uno. Procuramos que la temática sea de su agrado, que incorpore algunos valores y que no se contamine ideológicamente el ambiente, que ya bastante está. Buscamos la calidad literaria y que no atente contra los principios y valores que rigen nuestra vida.

Este año, gracias al tuit generoso y comprometido (digo lo del comprometido porque no es fácil recomendar un libro a alguien y más en un tuit) del cardenal de Barcelona, don Juan José Omella, ha llegado a mi casa el libro de los científicos franceses Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies titulado “Dios, la Ciencia , las pruebas”, que espero que sea de mi agrado.

Creo que no es mala costumbre empezar el año con la lectura del ‘Buen Libro’ o con un buen libro.

Ya para concluir estas letras permitidme que haga míos estos versos de Gloria Fuertes que dicen:

“Yo no deseo un regalo

que se compre con dinero…

Pido un corazón muy grande

Para amar al mundo entero…

Yo pido a los Reyes Magos

las cosas que hay en el cielo;

un vestido de ternura,

una cascada de besos,

la hermosura de los ángeles,

sus villancicos y versos,

y una sonrisa del Niño.”

¡Qué nos traiga suerte el 2024!