En este compromiso que tengo todas las semanas con vosotros en esta columna, en la que aireo y expongo aquellas temas, hechos, problemas o sugerencias que me parecen interesantes, siempre con el máximo respeto, - procuro defender la verdad- , no puede faltar un pueblo al que me unen muchas razones de tipo familiar, ya por parte de mi padre, ya por parte de mi esposa. Me refiero a Traspando, localidad situada entre Feleches y Carbayín, valle hondo, alargado, en forma de ‘Y’ , con diferentes barrios o núcleos como Recullá , La Quintana y entre ambos la carretera local que enlaza con Carbayín , limitado por el arroyo del Toral y por los núcleos de La Peña, L’Acebal, Puñide, Lamuño , y donde he pasado momentos muy felices de mi niñez y adolescencia ( vacaciones de Semana Santa, fiesta del Carmen). He vivido allí seis años y ahora los fines de semana, verano y siempre que puedo.

La mera relación de los elementos geográficos no conforman un pueblo; a este le forman y conforman las personas, las que dejan huella, las que han sembrado cariño, generosidad, compromiso, buen hacer; en resumen, las que no han dejado sus talentos enterrados, las que tienen corazón humano, no de piedra; las que se han preocupado por los demás y con sus sonrisas y cercanía han dado más electricidad que las columnas de alto voltaje que cruzan el Toral. En su día hablé de Pepe el Cantu, que a sus noventa y cinco años baja a la Pola en busca de suerte con lotería y quinielas… Hoy, por motivos que yo no desearía, tengo que glosar y recordar a una persona que ha llenado Traspando de sonrisas , gracia y alegría. Me refiero a Aidé Vázquez Canga, Aidita para todos.

El pasado domingo, 14 de enero, en la Iglesia de Santo Tomás de Feleches, a las 10 horas de la mañana, a pesar del madrugón y del tiempo poco apacible, muchos vecinos de Traspando, Los Corros y alrededores, quisimos rendir con nuestra presencia un sentido homenaje de aprecio y consideración a una de nuestras vecinas más queridas, Aidita, e implorar a Dios-Padre que la acoja en su seno y le perdone los errores que haya tenido en su vida.¡ Se celebraba el primer aniversario de su fallecimiento!

Hace un año, más de uno decía: ” Se la va a echar mucho de menos”. Y no lo decía solo por la familia, deshecha en dolor al ver partir, a edad aún temprana, a quien tanto querían (esposa, madre, hermanos…) sino también por sus amigos y vecinos, y más en un pequeño pueblo sin bar, sin tienda y con alguna actividad social en las Escuelas donde no faltaba Aidita y su gracia, su simpatía, su disponibilidad. Han pasado 365 días y no se oye la sonrisa feliz y espontánea de Aidita, no se escuchan sus avisos, llamadas y saludos, no se la ve por la Triá, lugar donde se ubica su bonita casa, pero esto no impide que cuando mires allí la veas, la recuerdes y le agradezcas el optimismo, fuerza y jovialidad que nos transmitía a todos. A su lado estaba prohibido aburrirse, siempre encontraba la palabra curativa o el chiste oportuno para hacerte reír, para hacerte la vida más agradable. En resumen, una buena persona, una buena vecina, cuyo recuerdo nos acompaña siempre.

He tardado en escribir estas letras e incluso he considerado oportuno esperar que el dolor se suavizara, si es que se puede suavizar, pero se suele decir que la mejor plegaria es el dolor, y es ese dolor silencioso que se aspiraba el pasado domingo en la Iglesia de Santo Tomás de Feleches es el que me lleva a escribir estas letras que sólo buscan agradecerte el ser como eras y decirte que se te echa mucho de menos y tú en ello algún mérito tendrás. ¡Muchas gracias por ser como eras! ¡Que Dios te tenga en la Gloria!

P.D Entre las noticias de la semana, quiero dar mi enhorabuena al Ayuntamiento de Oviedo que va a nombrar hijo adoptivo de Oviedo al eximio escritor Leopoldo Alas “Clarín”, que en una de sus críticas dijo: “Un libro nuevo es cosa que se ve todos los días… Un libro bueno ya es otra cosa; suelen pasar meses, tal vez años, sin que uno solo se presente”. Opinión muy importante en estos tiempos acríticos que vivimos, en los que puede llegar a publicarse con éxito hasta un libro en blanco.