A veces cuesta coger la pluma y escribir lo que uno siente, pues es tal el barullo y confusión sembrado conscientemente que da pie a pensar que en octubre de 2017 en Barcelona no hubo presión, ni tensión, ni asaltos, ni violencia y que las Fuerzas de Orden Público se alojaron voluntariamente en los barcos del Puerto de Barcelona para no ser gravosos a las arcas del Estado. No hubo terrorismo. Los heridos y lesionados fueron fruto del azar, de la casualidad, de la mala suerte…Y todo por siete votos.

Tengo ganas de dejar de hablar del tema catalán, pero los propios protagonistas de los hechos me lo impiden y más ahora que la Ley de Amnistía ocupa día tras día las portadas de los periódicos y noticiarios de radio y televisión. Casi no compensa ni escucharlos ni verlos, pues la noticia es la misma pero más fuerte: ¿Qué hay de lo mío? ¿Entro o no entro en la amnistía? ¿Tengo que seguir en Waterloo, Suiza, Escocia…? La confusión es enorme ya que los cambios de opinión son constantes, a gusto del cliente, y la palabra “perdón”, “nos hemos equivocado” no se oye, nadie reconoce los hechos, no ocurrió nada y nadie fue el culpable de lo ocurrido… Son cosas del azar, la luna y los extraterrestres... Nadie puede alegar ignorancia. Estaban requeteavisados y aun así, lo hicieron y tienen incluso la osadía de considerarse “exiliados”, viviendo en un casoplón de lujo, bien remunerados y con todas las comodidades. ¡Hay que ser atrevidos para considerarse “exiliados”! ¿Qué dirían los exiliados republicanos de nuestra Guerra Civil? Estos episodios mundanos dan para más, pero ya creo que le he dedicado demasiado tiempo al mal llamado “Procés” o intento de instauración de una España arbitraria, desigual e insolidaria …En 1918 en las parroquias del Ampurdán, según nos dice Josep Pla en su “Cuaderno gris”, el día de la fiesta del pueblo se buscaba ‘mosén’(sacerdote) que hablará bien el castellano para la homilía… ¿Qué ha pasado, cómo se ha llegado a esta situación? Afortunadamente esta semana también hemos visto más noticias y de ello voy a dar mi cumplida respuesta.

Y ya que hablamos de homilías, de culto sagrado, de liturgia, de veneración de lo sagrado, de la importancia de la palabra, - no hace mucho el Papa Benedicto XVI dijo que la liturgia sería la salvación de la Iglesia- , el pasado día 26 de enero, a las 16:30 de la tarde, en la Iglesia de la Santa Cruz de Marcenado, con ese retablo en el que la enorme Cruz dorada preside el presbiterio, protegido por el Espíritu Santo en forma de paloma, se celebró misa funeral por Don Guillermina Camino González, madre del Obispo Auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino, y entre los concelebrantes seis obispos y cardenales, y amplio número de sacerdotes que no cogían en el altar. Celebró la misa don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, y pronunció una homilía de esas que no se olvidan, que se guardan y copian, en la que lo humano y lo divino, lo mundano y lo cristiano van de la mano, y empezó con esta reflexión que todos hacemos nuestra: “No nos sirven duelos de antaño para acallar un llanto que nos parece intruso. ¡Como cambian las cosas cuando las esquelas llevan la sangre de nuestro apellido y los lazos de nuestra amistad!” Después reconoció lo difícil que es despedir a una madre ya que es “un rito ancestral que nos conmueve, porque enterramos algo nuestro, algo frontal desde el primer instante de nuestra vida, sus ojos son nuestros faros”.

Dentro del dolor, abrió la puerta a la esperanza y recordó que en todo funeral celebramos la Resurrección de Cristo, vencedor de la Muerte, y antes de concluir la homilía pide a Guillermina que “siga ejerciendo desde el cielo, en compañía de la Santina, el mester que en las madres nunca caduca”. La ceremonia medida, exquisita y cuidada: palabra, cánticos, latín, incienso, agua , pero el ingrediente básico la Palabra que en manos de don Jesús cobró fuerza, empuje, asombro. Antes de llevar el féretro al cementerio, su hijo Don Juan Martínez Camino, después de dar las gracias a todos los presentes en nombre suyo y de su familia, nos dijo que su madre quería un funeral como el que tuvo también su abuela y casi lo logró en su totalidad, pero se superaron las expectativas, pues muchas mitras y sacerdotes nos acompañaban, y algo de culpa habrá tenido Guillermina en ello, con su fidelidad, con su vitalidad y entrega. Ahora que escribo estas palabras me parece verla deambular con su bata blanca y gorro por las dependencias de su empresa familiar.

Hacía tiempo que no escuchaba el latín y una vez más se demostró que es el lenguaje del recogimiento, de lo sagrado… Una vez más se comprueba que en el principio y en el final era la Palabra, en esta ocasión bien hilada y argumentada por nuestro arzobispo Don Jesús Sanz Montes que concluyó sus palabras con “¡Descansa en paz y que nos veamos en el cielo!” ¡Muchas gracias, don Jesús! ¡Todos los oídos oyen y de ello he dejado constancia!

Ya para concluir esta ruta por lo sagrado os informo que la Parroquia de San Pedro de Pola de Siero, con la satisfacción del deber cumplido, una vez concluidas y pagadas las obras de la primera fase sin necesidad de acudir a préstamo, va a encarar la segunda fase de las obras de rehabilitación, que son muy necesarias, pues se nos llueve por dentro. Consisten básicamente en: cubiertas, fachadas laterales y local parroquial. Su precio de licitación asciende a 280.000 euros . La línea de trabajo a seguir es continuista: máxima transparencia, máxima información, licitación abierta (mínimo tres presupuestos).Los medios de recaudación son los habituales: suscripciones mensuales mientras duren las obras, por la cantidad que uno quiera, donaciones únicas, colecta mensual, cepo instalado al efecto en la Iglesia. Para cualquier duda no duden en dirigirse al Despacho parroquial. ¡Feliz día de San Blas!

P.D Otras noticias de la semana:

