Ahora toca ese nuevo término que airea el gobierno y que pretende encasillar a los que tienen pensamiento divergente respecto a quienes ostentan el poder político: "fachosfera". No deja de ser una ocurrencia y dentro de las ocurrencias alguien puede tener la de llamar estulticírculo a quienes exponen y captan discursos para idiotas. Un día de estos oí a la Ministra de Trabajo declarar respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. Con su discurso blandito, ponderaba los logros alcanzados en favor de los trabajadores peor tratados salarialmente. Insistió en que una subida mensual de más de trescientos euros en un hogar no holgado se notaría. Inmediatamente pensé en que la subida fue el 5% y multiplicando por veinte obtendría el sueldo de partida, unos 7.000€euros. El sueldo de ella. Lo que ocurre en ese hogar es que entrarán cada mes este año 54€ más que los meses del 2023, pero como la inflación interanual se sitúa en el 3,8%, su poder adquisitivo ha mejorado en trece euros. Pero hay que hacer un discurso de méritos y convertirse en defensora a ultranza de los trabajadores. Alguien del estulticírculo me comentó la importante subida, más de trescientos euros mensuales, que el "gobierno progresista" había hecho este año a los salarios mínimos. Seguro que había oído a la Yolanda que, cuando hablaba del montante numérico de la subida debía referirse, salvo que sea cretina, a la acumulada desde 2018. Ella lo explicó perfectamente para que el estulticírculo creyese la trola. Aunque igual hasta ella se la cree.