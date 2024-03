Sí que puede ser

Hace unos días escuché una conversación de un grupo de chavales que hablaban sobre el amor; venían a decir, y era algo en lo que casi todos parecía que estaban de acuerdo, que no se explicaban cómo una pareja podía mantenerse unida casi toda una vida; que eso, además de que tiene que ser muy aburrido, significa perder tu propia personalidad a cambio de la del otro; y llegaban a la conclusión de que una relación larga que no quedara sepultada por el tedio y el desamor es imposible, que eso no puede ser.

Bueno, son todavía unos chavales, pensé, y me quedé con ganas de contestarles con esta historia que me tocó conocer no hace mucho y que ahora os cuento. Allá va:

Él y ella, o ella y él, como así llamaremos a los protagonistas de nuestra historia, se conocieron cuando eran todavía muy jóvenes; él era algo mayor que ella. Vivían en aldeas cercanas, y tras el oportuno noviazgo propio de la época, dieron el paso de casarse y formar una familia. Y allí, en la casa que primero fue de los padres de él y después de ellos mismos, vieron nacer y crecer a sus hijos; y vieron también pasar primero los días y los meses y después los años; y juntos supieron disfrutar de lo que la vida nos ofrece para ser disfrutado y superar las dificultades que nos pone para que las sepamos superar. Y los dos juntos, día a día y año a año y piel con piel y vida con vida, pasaron a ser casi la misma persona aunque fueran dos distintas, que no hacía falta que entre ellos nada se dieran porque ya estaba todo dado, ni que nada se dijeran porque ya estaba casi todo dicho.

Y como todo lo que tiene que llegar de forma natural en la vida, salvo que la propia vida con uno de sus golpes te lo trunque antes de su hora, a él y a ella y a ella y a él también les llegó la vejez, primero con esos pasos silenciosos de cosas menudas y después con la misma rapidez con la que pasa el tiempo; y llegó el día en que los hijos tuvieron que tomar la decisión de buscarles un centro geriátrico donde recibir las ayudas que ellos ya no podían prestarles. Y resultó que no pudieron llevarles juntos al mismo centro, y las veces en las que los hijos los reunían, él y ella se sentaban juntos y ella recostaba su cabeza en el pecho de él y así pasaban las horas, sin que entre ellos nada se dieran porque ya estaba todo dado ni nada se dijeran porque ahora sí ya estaba todo dicho.

Y también como todo lo natural que tiene que suceder en la vida, un día, y hablo todavía de hace solo unas semanas, vino la muerte a buscarla a ella, aunque no parecía que fuese a ser la primera de los dos; y antes de que los hijos quisieran decirle algo a él, dentro de él mismo algo le llegó y algo le llamó, y solo dos días después su cuerpo fue a reposar ya para siempre junto al de ella, que él y ella no quisieron que el tiempo pudiera ya separarlos, que ya nunca iban a estar solos.

Por eso cuando escuché a aquellos chavales me acordé de la historia que he contado; y me hubiera gustado decirles que conociendo esa simple y espléndida historia de él y ella, como tantas esas otras simples y espléndidas historias de ellos y de ellas que todavía perviven a nuestro alrededor, uno descubre que sí que puede ser, que hay ocasiones en las que poder compartir la vida con la persona con la que quieres compartirla te puede llevar a la plenitud más profunda y a la vez más sencilla, y que ese amor que será ya siempre del todo, y sereno y eterno nos hará poder mirar sin miedo a la muerte y descubrir que en esta vida valió la pena estar. Sí que puede ser.