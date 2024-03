Decálogo del ciudadano

Que estamos asistiendo a uno de los episodios más vergonzantes y frustrantes de la Historia de España está en la mente de muchos, por no decir de casi todos, que avergonzados observamos como en busca de un poder que las urnas no han otorgado, se hace lo posible y lo imposible, se justifica hasta lo injustificable, se suprimen y se elaboran normas o leyes a medida de las necesidades del cliente, se silencian y perdonan delitos que los propios infractores dicen volver a repetir a la menor oportunidad que se les presente, y todo ello en nombre de una supuesta ‘convivencia’ que ellos mismos llevan alterando y tensando desde los inicios de la Transición y que van a seguir alterando, siempre que la ocasión lo permita y la sequía no apriete; estabilidad que el propio partido socialista catalán alteró con decisiones poco afortunadas en la época de Zapatero con el nuevo Estatuto catalán de 2006, que posteriormente tuvo que enmendar el Tribunal Constitucional y que ha incrementado más aún el problema.

Que un partido que hace de la igualdad su emblema ideológico, permita y apoye que no todos los españoles seamos iguales ante la ley sorprende, es toda una claudicación de principios, un renunciar a sus esencias, un auténtico desprecio y ataque al Estado de Derecho, que entre todos nos dimos, con tantas dificultades, renuncias y buenos propósitos a lo largo de más de cuarenta y cinco años, y esto es lo que está ocurriendo y va ocurrir, por muchos mensajes y declaraciones triunfalistas que se nos haga llegar, mientras nuestro Presidente se halla ausente, de viaje por Brasil y Chile… En Política -y escribo Política con mayúscula- no vale todo… Una vez más las ideas y las necesidades de poder se enfrentan, son incompatibles. Una vez más quedan las siglas, las etiquetas, el poder, el beneficio, mientras se silencian y tapian las ideas y la coherencia de quienes las practican. Y es que parece ser que una vez subidos al coche del poder, cuesta mucho bajarse y comer el menú del día, cuando no el pincho de media mañana.

Mientras esto ocurre, se extiende por toda España nuevamente el mapa de la corrupción, y más concretamente la corrupción en plena pandemia, cuando se abusaba del decreto-ley, de las contrataciones a dedo, sin publicidad, mientras nos aislaban a todos; de las ruedas de prensa selectas –no se permitía el acceso a toda la prensa- y preguntas pocas y previa censura ; los sanitarios eran héroes que se jugaban la vida por todos nosotros- han sido muchos los fallecidos y los que han quedado con secuelas- ; los tanatorios no daban abasto: no había sitio para tanta muerte y fotos las menos, que lo que no se publica, no existe; y todo ello mientras el pueblo llano, agradecido, animaba y estimulaba con aplausos y entonaba su “ Resistiré…” Pero, siempre parece que surge un pero en la vida española, mientras unos sufrían, penaban y morían, otros negociaban lo suyo, la compra y el porcentaje de beneficio, algo muy catalán como en su día se denunció en su parlamento, al hablar del peaje a pagar en la contratación de obras o servicios, que si el 3%, que si el 9% …

La semana pasada alertaba que se veían por el horizonte indicios de responsabilidades políticas de mucha importancia y estas cada día van a más, asustan y evidencia la bajeza moral que nos invade. Dos han sido las palabras que ha copado las portadas de los medios de comunicación: amnistía y corrupción o corrupción y amnistía, y tienen por protagonistas a una misma región y a un partido. Alguien debe dar explicaciones, al menos eso es lo que pensamos las personas de a pie. ¿Es este el Estado de Derecho que nos hemos dado?

Hace unos días en uno de sus versos Bousoño decía que “La verdadera fuerza está en la verdad” y es esta idea la que me lleva a escribir estas letras y deciros que no todo vale en Política, que dos por dos son cuatro, por mucho que alguno se empeñe en decir que tres y media o cinco. Si alguien defiende esos postulados, desconfiar, pensar mal, algo busca, y no el bien de todos. Esta es la enseñanza fundamental que saqué en mis años de actividad política.

La situación es muy delicada y da la impresión que solo los Tribunales y Europa pueden frenar el problema. Europa pudo haber resuelto este problema en época de Mariano Rajoy y no lo hizo, ¿lo hará ahora? ¿Le importa a Europa lo que le ocurra a España? ¿ Un competidor menos?... Los Tribunales lo tienen muy difícil, se necesitan héroes. ¿Los hay?

En estos momentos tristes y desilusionantes de la vida española, Bousoño en uno de sus versos dice: “TODA emoción se origina y se hunde en la realidad, arraiga como un árbol en ella…”. ¡Por favor, no mientan más! Respeten nuestra inteligencia. Sean previsibles, de modo que uno pueda libre y reflexivamente ejercer su derecho a voto. Este es mi imprescindible decálogo ciudadano: dos por dos son cuatro. Esta semana me deja la siguiente pregunta “¿Por qué no hay líneas rojas en la política española?”

P.D “Miré los muros de la patria mía,

si un tiempo fuertes, ya desmoronados

de la carrera de la edad cansados,

por quien caduca ya su valentía…

vencida de la edad sentí mi espada,

y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte.

(Francisco de Quevedo)