Por aquí no

Hace más de cuarenta años. De vuelta de un viaje decidimos hacer una parada en Castro Urdiales. Imposible acceder hasta la zona portuaria, por donde queríamos dar un paseo. En cada calleja de acceso había un señor con un precario talonario de entradas y decía que para pasar había que pagar, porque había una competición de traineras. Repuse que bajo ningún concepto, que no íbamos a ver traineras si no a dar un paseo, que era un lugar público y que él no era ninguna autoridad para impedir el paso. No sin discutir un poco más, pasamos. Al poco se presenta un guardia urbano que de malas formas me preguntó si era vasco, porque los vascos... Le dije que era asturiano, peor que vasco. Tras exponer mis razones, mantuve que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Me empujó hacia atrás, le grité y tuve que hacer un esfuerzo para evitar mi deseo de quitarle el arma y tirársela al mar. Le dije que me enseñase el bando municipal que limitaba el acceso y que cuidase las cosas peligrosas que llevaba a la cintura. No me fui, él sí. Luego llamó a una pareja de la Benemérita que educadamente pidió abandonásemos la zona, a pesar de darnos la razón en el sinsentido de la prohibición, y nos fuimos de allí, además de que ya habíamos hecho el paseo. Uno, joven y con genio...

Recuerdo esto porque el otro día por las obras del bulevar había un señor con un gorro blanco de obra, mano arriba, impidiendo el acceso a los vehículos y dirigiéndolos por otro lado. Le dije que iba a quedar antes de llegar a donde estaba el obstáculo, pero "nanai" y hasta se puso un poco bravo diciéndome que no y que no y que él era el responsable de que no pasásemos. Claro que no me puse como en Castro Urdiales, di la vuelta e hice un recorrido de quinientos metros para volver a veinte metros de donde estaba.

No entiendo que un pobre señor con gorro blanco o rojo, que seguro sabe mucho de hormigones y bordillos, sea quien haga la regulación del tráfico en la zona urbana cuando sea necesario redirigirlo. Me parece que existen unos profesionales de la Policía Local que saben hacerlo y tienen capacidad para ello. Lo otro me parece una explotación laboral del buen hombre y el riesgo de encontrase con un impertinente, tipo al de Castro Urdiales, que desobedezca y monte una. A mí me gustaría que cuando me redirigiesen o me prohibiesen el acceso en la Pola lo hiciese una autoridad competente, porque es lo normal. Pero alguien tiene que pedírselo e indicar a quienes provoquen los cortes que deben comunicarlo a la autoridad municipal.