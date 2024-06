Conversaciones radiofónicas

Un enólogo de prestigio en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real dijo que en esto del vino la “experiencia es todo“ y yo casi me atrevería a decir que en todos los campos de la vida, y principalmente en el político, en el que una característica básica es el olfato, que no se improvisa y que ningún máster te garantiza. Fruto de ello la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alcaldes y Alcaldesas organizó el pasado 24 de mayo (viernes,víspera del Homenaje a las Fuerzas Armadas en Oviedo) un viaje para rendir homenaje al Paraíso Natural, encarnado en esta ocasión por el municipio asturiano de Santa Eulalia de Oscos, galardonado recientemente como “Capital del Turismo Rural de España”, al conseguir el 22% de los 80.000 votantes de Escapadrural.com, entre las más de doscientas candidaturas. A su vez también se distinguió a tres alcaldes de la zona de la primera Corporación democrática. De todo ello he dado ya cumplida información en su momento.

El locutor y responsable del programa “Asturias al día”, don Roberto Pato, el pasado lunes, 3 de junio, en horario de 9.00 a 10.00 horas de la mañana, invitó a cuatro antiguos alcaldes, entre los que me encuentro, a una amena tertulia en la que el tema era el “Turismo Rural” y tomando como base lo vivido en Santalla. Me acompañaban en la mesa del estudio de radio el antiguo alcalde de Cudillero y Presidente de la Asociación de Antiguos Alcaldes y Alcaldesas, don Francisco González; don Rogelio Pando, exalcalde de Colunga y don José Manuel Cuervo , exalcalde de Cangas del Narcea. Antes de exponer las conclusiones y vivencias de ese día de radio hago mías las palabras del regidor cangués, cuando recordó que los fines de esta asociación no son pontificar, pero sí recordar vivencias y aportar sugerencias que puedan ser de interés.

Hacía años que no pisaba unos estudios de radio y volvieron a mi cabeza los tiempos de vida política y especialmente las visitas a Radio Cucaracha, emisora ubicada en un piso bastante destartalado de la calle Palacio Valdés de Oviedo ,que se alquilaba por horas, arropando a antiguos alumnos, algunos de los cuales hoy tienen mucho protagonismo en los medios.

La conclusión básica y que es fundamental de todas las intervenciones es que todos tenemos necesidad de movernos y que el sector turístico debe complacer y satisfacer esa necesidad que hoy es una prioridad de la sociedad y prueba de ello son los 2.762.510 turistas que nos visitaron en el año 2023 y generaron 6.684.497 estancias, de las 614.585 fueron turistas extranjeros. España recibió en 2023 un total de 85.169.050 turistas, un incremento del 18,65%. Somos el segundo país con mayor demanda mundial, después de EEUU.

El turismo rural surge en la rectoral de Taramundi, apuesta decidida del entonces alcalde Lalo y del apoyo entusiasta de un consejero creativo como Pedro Piñera, que apostó fuertemente por el tema en una zona deprimida. Después este modelo ramificó a otros lugares como Santalla, que conocido el plan y asumido por su vecindario, el turismo rural es hoy un elemento dinamizador importante, que contribuye a fijar población y siempre cuidando el tono humano, cultural, etnográfico, de interrelación entre vecino y visitante, pues como bien dice Quico, en Santalla se siente hasta el silencio. Hoy el turismo rural puede decirse que tiene pujanza en todos los concejos, aunque quizás con más fuerza e intensidad en el Oriente de Asturias, pero también más masivo, con los problemas que ello acarrea. José Manuel Cuervo nos recuerda que en Cangas del Narcea, que hoy tiene su buque estrella en el Parador de Corias, el turismo rural fue de tardía implantación, pues hasta 1996 lo que dominaba era la minería y más concretamente la minería de montaña. A raíz de su decadencia surge en 1996 la primera Casa Rural en Cangas del Narcea con “Casa Mario”, que nace con gran respeto a la sostenibilidad, al medioambiente y mimando la calidad, y todo ello posible gracias a la labor responsable de Magdalena Álvarez. Rogelio Pando , antiguo alcalde de Colunga, nos recuerda la importancia del turismo rural , al compaginar la labor ganadera y campesina con la aportación hostelera y del impulso que supuso para la zona la instalación en un entorno rural, si bien cercano a zonas urbanas, el Hotel Palacio de Luces, primer hotel de cinco estrellas de lujo. Algo único entonces. También nos habló de la importancia de la diversificación del turismo rural y de las actividades que se pueden generar en torno al mismo: visitar queserías, huertas, lagares, hasta ‘apadrinar’ tu propia pipa de sidra. En Colunga hay casas rurales en las once parroquias del concejo. En esta misma línea en Siero, más concretamente en Celles, Pola de Siero, estamos todos muy expectantes e ilusionados con el inicio y rehabilitación del Palacio de Celles, palacio barroco con gran deterioro, que puede ser y deseamos que sea un referente en la zona.

A lo largo de esta hora radiofónica se airearon muchas posibilidades, muchos proyectos, como la utilización de faros, de los bares-tienda, de las casonas asturianas bien restauradas, como Brañagallones , como el Centro de Ocio Rio Castiello y la mina Carmencita, el palacio de los Selgas, Muniellos… También se comentó la necesidad de un discriminación fiscal positiva para estas zonas.Todos coincidíamos en la necesidad de un turismo de calidad, que tuviera una buena acogida y buen servicio, y en ello tenemos ventaja los asturianos, pues somos personas amenas, acogedoras, hospitalarias… ¡El boca oreja funciona para lo bueno y también para lo malo! ¡Cuidado con la gestión! ¡Cuidado con las noticias que últimamente se airean en prensa y provocan cierta preocupación como las propuestas de establecer “precios dinámicos”! ¡Cuidado con los depredadores que son la ruina de cualquier sector! Tenemos que fidelizar al visitante, con la calidad, con el buen trato, con el buen servicio… ¡Nada es eterno ni seguro si no se cuidan todos los detalles, incluso los más pequeños! Un día un periodista preguntó a Conrad Hilton cuál es el secreto del éxito en los hoteles. Y él contestó: “Creo que la clave es que la cortina del baño caiga hacia dentro”.

Durante la tertulia se habló de diferentes tipos de turismo como el rural, de montaña y naturaleza, de sol y playa, de conciertos, de congresos, de cultural y festivo, el que busca el descanso , la tranquilidad y seguridad de sus hijos, o el turismo religioso, como es Covadonga, principal atractivo turístico de Asturias, juntamente con los Picos de Europa y que por premura de tiempo no hemos llegado a abordar en la tertulia…Pero el gran problema que preocupa a todos es la sostenibilidad, la convivencia entre lugareños y viajeros. Tenemos que evitar la masificación, la invasión turística y esto pasa por la calidad, por la excelencia, por convertir Cudillero en Capri, como desea Quico, por una buena gestión y atención esmerada al sector, y aún así no es fácil. Véase el tema de las comunicaciones, que puede beneficiar o perjudicar el turismo, basta recordar que la inauguración de la Variante de Pajares el 29 de noviembre incrementó el número de turistas considerablemente. El turismo es un sector en auge, cuidémosle, y situaciones tan incomprensibles como la Ciudad Residencial de Perlora , como recordé, que se resuelvan cuanto antes. No se pueden dilapidar tan magníficas instalaciones y recursos en una zona tan privilegiada como esta de Carreño.

Antes de concluir el programa, su presentador, Roberto Pato que hizo una introducción excelente al tema y condujo hábilmente la tertulia, con pocas interrupciones, nos hizo la siguiente pregunta: ¿Puede el turismo rural favorecer el reto demográfico y fijar población? La respuesta fue unánime, sí, pero, añadí, la población se fija donde hay futuro, trabajo, y esto obliga a todos y a todos los sectores. Tenemos que confiar en nuestras posibilidades y poner en valor lo que tenemos: un Paraíso Natural , humanizado, sostenible.

Empezó el programa felicitando a Real Oviedo y al Real Sporting por sus triunfos deportivos y deseando que sus opciones de ascenso sean una realidad y concluye recordando que ese tres de junio es el Día Internacional de la Sidra, símbolo de identidad asturiana, y deseando que el sector tenga más pujanza, fuerza, como también el vino de Cangas del Narcea , que enamora a los paladares más selectos.

José Antonio Noval Cueto.