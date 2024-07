Venimos a resolver problemas, no a crearlos

El 26 de junio, festividad de San Josemaría Escrivá de Balaguer, la AEX@a (Asociación de Antiguos Alcaldes, cien socios en la actualidad), tenía cita, convocatoria en Cangas de Onís, para homenajear a antiguos alcaldes de la primera Corporación democrática, aquella del 3 de abril de 1979, - de los que viven en la actualidad veintinueve- , algunos de los cuales no pudieron acudir el 3 de abril a Lugones para recibir la merecida distinción, entre ellos el alcalde de Caravia, Don Manuel García Rivero que la recibió en la Residencia de Lastres, Don José Luis Somoano Sánchez, exalcalde de Cangas del Narcea y don Fernando Díaz Caneja, alcalde en su día de Onís; estos dos últimos presentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís, cuando Francisco González, Presidente de la AEX, antes de iniciarse la Mesa de Diálogo sobre Turismo y Agroalimentación, glosó su figura y la importancia de su trabajo en aquellos momentos iniciales y difíciles de nuestra Transición. Salón de Plenos que visitaba por primera vez y que me sorprendió por su tono adusto, serio, presidido por una fotografía de los Reyes de España, jóvenes y sonrientes, y por los cuadros del pintor José Ramón Zaragoza, que en algunos momentos trasladan a uno al museo de Bellas Artes o al mismo museo del Prado, especialmente quiero centrarme en dos, los que están o limitan la presidencia del Salón de Plenos, una soberbia y majestuosa Inmaculada, a su derecha, y en frente, a la izquierda, un bello retrato de una joven sentada , con traje típico, que enternecida mira su ramo de flores, y en el que destaca su colorismo , una pincelada no muy marcada, con predominio del rosa, que aporta ensoñación, melancolía…

La jornada se iniciaba a las 11 horas de la mañana, con una reunión de la Dirección de la Asociación en el Salón de Plenos, para tratar temas de orden interno, y ser posteriormente recibidos, a las 12 de la mañana, por un alcalde obsequioso y cercano, Don José Manuel Álvarez Castro, que agradeció nuestra presencia en Cangas y que hayamos pensado en su concejo para celebrar esta reunión de trabajo y esta mesa de diálogo sobre “Turismo y Agroalimentación”. Durante la mañana visitamos “La capilla de la Santa Cruz , donde de manera clara y precisa se nos descubrió la importancia del dolmen pictórico que contiene,- de los pocos que haya en el Cantábrico- y la construcción de una capilla cristiana por el rey Favila, segundo rey de la monarquía asturiana, fallecido el año 739, siendo de destacar la ubicación de la misma, en terreno llano , de poca altitud, casi llano, lo que no era frecuente entonces. Posteriormente nos dirigimos a la Casa Riera, casa indiana, con escultura de emigrante a Méjico con maleta , en el exterior, y en la que está ubicada desde 2008 de manera permanente,- está abierta todo el año- la Oficina de Turismo de Cangas, que alcanza algunos días más de mil visitas , y en la que el visitante puede deleitarse con la exposición permanente sobre la vida y obra del gaitero José Remis Ovalle . Después de las copiosas informaciones recibidas, en los aledaños de la oficina, en el parque, en la terraza de una sidrería, saboreamos la refrescante sidra o la cañita de cerveza de verano. El día espléndido, calor, luz y multitud de personas que se agolpan para estampar su huella en el "puente romano" y eso que estábamos en un día laboral del mes de junio…¡La que se avecina…!

A las 14.30 nos esperaba la comida en el restaurante “La Marivuelta”, en que si importante era el menú del día, tanto o más era la palabra, la conversación, así se habló de la importancia del municipalismo , de la necesidad de dignificar la actividad política, del acuerdo logrado entre el PSOE y PP para renovar el Consejo general del Poder Judicial, bajo la mano experta del presidente de la AEX@a y asesores, de los nuevos consejeros asturianos elegidos, Bernardo y Alejandro, del peligro de los aparatos de los partidos, de que se necesita una nueva ley electoral que no bloquee como la actual, de los grandes periodistas que hemos tenido y tenemos en Asturias, donde las necesidades hacen que uno tenga que ser experto en todo, hasta en boxeo, fútbol, teatro, toros…,de periódicos ya desaparecidos y de lo que supuso informativamente la creación de los premios Príncipe de Asturias , de la magia de la palabra, de Severo Ochoa y sus aficiones gastronómicas, especialmente “les fabes”, aunque fueran con “callos”, del repollo relleno y el vino de la Allandesa, de Francisco Umbral y su trauma no superado de ser hijo de soltera, de Balbín y “La Clave”, de Cándido y sus difíciles inicios en Madrid , del propio rey emérito y su facilidad para persuadir…y de la necesidad que los jóvenes conozcan la importancia de la vida municipal , ya que es la administración más cercana y tarde o temprano tendrán que conocerla…Algunos de los que estábamos en la mesa la conocimos cuando fuimos a tallarnos para ir a la Mili…Con una mesa así, uno no quiere que lleguen los postres, pero a las 17.00 teníamos una “Mesa de Diálogo sobre Turismo y Agroalimentación”, en la que intervinieron Doña María Begoña López Fernández, Directora General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural ; Don José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís; Don José Manuel Fernández Díaz, alcalde Peñamellera Baja y senador, y don Antonio Trevín Lombán, exPresidente del Principado de Asturias y exalcalde de Llanes ; como moderador de la mesa don Jaime Gareth Flórez Barreales, exalcalde de Degaña y Tesorero de la AEX@a , y la puntualidad es obligada.

El tema era interesante, de actualidad y los ponentes personas conocedoras del ramo y de la problemática del momento, sólo bastó que el moderador lanzara su pregunta de “¿Cuál es vuestra opinión como destino turístico de vuestro concejo?” para que cada uno nos dejará preocupaciones y temores, esperanzas e ilusiones…pero partiendo de la advertencia que hace el primer interviniente, Antonio Trevín, de “¡ Tenemos que evitar morir de éxito! ”. Voy a tratar de sintetizar lo más destacado de este profuso diálogo de casi dos horas de duración, y extraer de ello alguna conclusión. Todos han aportado informaciones interesantes, algunas sabidas, otras conocidas y no apreciadas en su importancia y otras menos conocidas. Antonio Trevín dice que el turismo rural empieza en Covadonga, la etapa televisada a Los lagos fue importante en su difusión, que ambos sectores se retroalimentan (agricultura, turismo) y que ya empieza a venir gran cantidad de turistas extranjeros…), pero tenemos problemas de movilidad, faltan operarios, profesionales…El Alcalde de Cangas, José Manuel, insiste en la importancia de la Vuelta Ciclista a España, en la visita del Papa en agosto de 1989 como potenciadores del turismo y nos dice que en su concejo hay 8.000 plazas hoteleras- Trevín también nos dijo que en Llanes hay más plazas hoteleras que en Oviedo y Gijón juntas-, datos que hablan por sí solos de la importancia del sector turístico en el municipio . Y al hilo de la movilidad nos habló de una experiencia realizada en la Semana Santa de 2022 en Covadonga,- recordemos que anualmente la visitan 1,5 millones de personas-, donde se comprobó que en hora punta, de 12 a 13 horas, más del 93’8% de los vehículos no podían aparcar en las 180 plazas existentes y se comprobó que más del 70% de los vehículos estacionados ,llevaban más de cinco horas aparcados…¿Aparcamiento simulado de los Picos? ¿Qué hacer?...La Directora General de Agricultura, Begoña López nos habló de la existencia de 673 industrias agroalimentarias, de Asturias, como paraíso natural, de la necesidad de innovarse, de potenciar la calidad, de desestacionalizar, de prestigiar al sector, de poner más en valor el sector primario, que el “gamoneu”,crece en producción y queserías…

Por su parte, el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández Díaz, como representante de municipios pequeños del interior, pide una política fiscal adecuada, de luchar contra la parálisis, y se lamenta que no se ha solucionado el relevo generacional, de buscar otras alternativas de negocio, de cultivo, de vida, ya no tenemos leche, se exigen nuevas soluciones, instrumentos financieros que faciliten inversiones, mataderos móviles, micropolígonos, sidraturismo…Todos coinciden en que ninguna iniciativa privada se puede perder y alertan de los peligros de una lenta tramitación, la temida burocracia, como me decía un amigo: “Que corra el papel”…Begoña recalca que el sector agroalimentario tiene mucho futuro, puede crecer lo que quiera crecer. La marca “Alimentos del Paraíso” tiene futuro, pero siempre que se preserve y se cuide su calidad. Nos hace falta gente que quiera vivir en la zona rural. Faltan dinámicas comerciales. Nos falta personal. Dice Trevín que hay negocios que no abren por falta de personal. Debe haber una regularización de emigrantes unida a un contrato de trabajo… En conclusión este modelo de éxito actual genera nuevos problemas y reflexiones que se vertebran en torno a : movilidad, vivienda, burocracia…En el apartado de ruegos y preguntas, el público expuso algunas reflexiones y preguntas, que de manera sucinta transcribo:

¡Quien conserva el espacio natural es el hombre! La Escuela de Pastores ya no funciona. Antes había 150 pastores, ahora 7…¿Viviendas sociales? ¿Tren cremallera a Los Lagos? ¿Por qué la normativa del Parque Nacional de Covadonga es diferente a la de otros Parques Nacionales de Europa, carreteras, tipo y superficie de cabañas?¡Hay que recuperar los ríos: salmones , truchas …! Hubo y hay una mala gestión de la biodiversidad de la zona!

La mesa de diálogo ha discurrido bien, con mucha información , con muchas sugerencias, propuestas y con el máximo respeto y cordialidad. Dicho esto , vais a permitirme que haga algunas apreciaciones, que no son fáciles, en los tiempos que vivimos. Nuestros jóvenes no quieren tener familia, da la impresión que no están contentos con la vida o que le tienen miedo para no querer transmitirla y esto es un problema serio ya en las ciudades y más aún en el campo, donde cada vez cuesta más asentar población. No tenemos el deseable relevo generacional y esto nos avoca a un desastre. ¿Cómo evitarlo? La mujer cada vez es madre por primera vez a edad casi tardía, 31 o 32 años de media…Hace unos días un titular de prensa decía: “La Asturias de 2039 que anticipa el INE : menos asturianos y más solos”. ¿Estamos ante un cambio de civilización? Hace unos días el exgobernador del Banco de España dijo que necesitábamos 24 millones de emigrantes para pagar las pensiones en el 2050. Tenemos seis y medio en la actualidad regularizados. En Santa Eulalia de Oscos y en Tapia nos sirvieron camareros emigrantes y ayer nos escanció la sidra otro. Necesitamos emigrantes…

¡Enhorabuena a todos los ponentes y muchas gracias al Alcalde de Cangas de Onís, cuyas palabras dan título a este artículo y que suscribo, pues según mi humilde pensar, política, la buena política, es sentido común!

